Израиль заявил о гибели 19 заложников в плену ХАМАС

Израиль объявил погибшими 19 человек, находившихся в плену боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Правительство Израиля заявило о смерти заложников в плену ХАМАСа

В правительстве Израиля заявили, что 19 из 135 заложников, все еще удерживаемых боевиками ХАМАСа в Газе, мертвы.

Среди погибших есть гражданин Танзании. Ранее власти Танзании подтверждали, что двое танзанийцев, оба студента, работавшие на фермах в кибуцах, были среди заложников, которых взяли боевики ХАМАСа 7 октября.

Гибель первого танзанийца в плену ХАМАСа израильские власти подтвердили в прошлом месяце.

Сообщения о гибели 19 заложников появилось после того, как во вторник, 12 декабря, бойцы армии Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили тела двух заложников во время операции в Секторе Газа.

Что известно о вторжении ХАМАСа в Израиль

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля из Сектора Газы, взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ ЦАХАЛ начал против боевиков контртеррористическую операцию. На следующий день, 8 октября, в стране было введено военное положение, отменены все авиарейсы.

Утром 9 октября представитель армии Израиля сказал, что ЦАХАЛ возобновил контроль над всеми приграничными городами Газы, с которых началось наступление боевиков, а главу ХАМАСа Яхью Синвара собираются ликвидировать.

ХАМАС задержал около 150 заложников после своего наземного вторжения, среди них дети, пожилые люди и молодежь. Он предупредил, что начнет убивать заложников всякий раз, когда Израиль нанесет удар по гражданской цели в Газе без предупреждения.

9 октября также министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о "полной осаде" Сектора Газы в рамках борьбы с террористической группировкой ХАМАС, в том числе об обесточивании региона. При этом ЦАХАЛ продолжает наносить удары по региону.

11 октября в Секторе Газа прекратились поставки электроэнергии. Это произошло после того, как на единственной электростанции закончилось топливо . 12 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что Сектор Газа будет оставаться без света, воды и топлива, пока не будут освобождены заложники из Израиля.

13 октября Армия обороны Израиля призвала гражданских жителей города Газа эвакуироваться в южном направлении "ради собственной безопасности и защиты".

27 октября представитель ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские сухопутные войска "расширяют свои наземные операции" и усилят воздушные удары в Секторе Газы.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант 13 ноября заявил, что боевики группировки ХАМАС потеряли контроль над Газой, а затем израильские войска смогли войти в госучреждения Газы.

24 ноября Израиль и ХАМАС начали режим прекращения огня. Боевики согласились отпустить около 50 заложников.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных ХАМАСом заложников, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Также 26 ноября ХАМАС освободил из плена еще 17 заложников, среди которых израильтяне и иностранные граждане.

По данным СМИ, Израиль освободил из тюрем 39 несовершеннолетних палестинцев в рамках соглашения об обмене заложников с ХАМАСом.