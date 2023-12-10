Израильские военные ликвидировали нового командира батальона "Шеджайя" ХАМАС Эмада Крикаэ. Предыдущий командир батальона ХАМАС был убит ЦАХАЛом ранее во время войны.

ЦАХАЛ ликвидировал нового командира одного из батальонов ХАМАС

Военные отметили, что с 2019 года Крикаэ занимал должность заместителя командира батальона "Шеджаия" ХАМАС. Ранее он отвечал за подготовку по противотанковым ракетам в бригаде города Газа.

Крикаэ также участвовал в обстреле противотанковыми ракетами и террористическими рейдами, проведенными на израильской территории.

После того как во время войны был уничтожен командир батальона "Шеджаия" ХАМАС, Крикаэ временно занял должность командира батальона, после чего его также убил ЦАХАЛ.

Война Израиля и ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня при условии, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. В Цахале заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.