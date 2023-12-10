Танки ЦАХАЛ совершили мощное наступление на юг Газы — Reuters

10 декабря израильские танки с боями прорвались в центр главного южного города Газа Хан-Юнис. Наземная операция ЦАХАЛ продолжается.
ЦАХАЛ штурмует Газу
10 декабря танки Армии обороны Израиля с боями вошли в центр главного южного города Газа Хан-Юнис.
Об этом сообщило издание Reuters.
По словам местных жителей, после интенсивных ночных боев, замедливших продвижение израильтян с востока, их техника вышла на главную дорогу с севера на юг через центр Хан-Юниса.
Отмечается, что танки достигли улицы Джамаля Абдель Насера. Снайперы заняли позиции на постройках в этом районе.
Издание напомнило, что Израиль приступил к штурму Хан-Юниса на этой неделе после срыва перемирия. Как следствие, наземная операция распространилась на южную часть Газы в рамках расширенной фазы двухмесячной кампании по уничтожению боевиков ХАМАС. Международные гуманитарные организации заявили, что из-за этого 2,3 млн жителей анклава не имеют убежища.
Израиль отдал приказ жителям покинуть центр Хан-Юнис. После этого Армия обороны всю ночь наносила артиллерийские удары по локациям боевиков ХАМАС в анклаве. Это произошло после того, как США применили вето в Совете Безопасности ООН, чтобы обезопасить своего союзника от требований о прекращении огня.
Граждан Украины вывезли из Газы
Спецоперация по спасению наших граждан из Газы успешно завершена. Из опасной зоны удалось вывезти более 300 человек.
Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.
По словам разведки, осуществленная ГУР МО Украины и МИД Украины по поручению Президента Украины эвакуационная миссия проходила в несколько этапов.
В итоге из опасной зоны удалось вывезти 315 человек:
304 украинцев,
2 палестинцев,
9 граждан Молдовы.
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