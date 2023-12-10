Танки ЦАХАЛ совершили мощное наступление на юг Газы — Reuters
Категория
Мир
Дата публикации

Танки ЦАХАЛ совершили мощное наступление на юг Газы — Reuters

Танки ЦАХАЛ
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Источник:  Reuters

10 декабря израильские танки с боями прорвались в центр главного южного города Газа Хан-Юнис. Наземная операция ЦАХАЛ продолжается.

ЦАХАЛ штурмует Газу

10 декабря танки Армии обороны Израиля с боями вошли в центр главного южного города Газа Хан-Юнис.

Об этом сообщило издание Reuters.

По словам местных жителей, после интенсивных ночных боев, замедливших продвижение израильтян с востока, их техника вышла на главную дорогу с севера на юг через центр Хан-Юниса.

Отмечается, что танки достигли улицы Джамаля Абдель Насера. Снайперы заняли позиции на постройках в этом районе.

Издание напомнило, что Израиль приступил к штурму Хан-Юниса на этой неделе после срыва перемирия. Как следствие, наземная операция распространилась на южную часть Газы в рамках расширенной фазы двухмесячной кампании по уничтожению боевиков ХАМАС. Международные гуманитарные организации заявили, что из-за этого 2,3 млн жителей анклава не имеют убежища.

Израиль отдал приказ жителям покинуть центр Хан-Юнис. После этого Армия обороны всю ночь наносила артиллерийские удары по локациям боевиков ХАМАС в анклаве. Это произошло после того, как США применили вето в Совете Безопасности ООН, чтобы обезопасить своего союзника от требований о прекращении огня.

Граждан Украины вывезли из Газы

Спецоперация по спасению наших граждан из Газы успешно завершена. Из опасной зоны удалось вывезти более 300 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

По словам разведки, осуществленная ГУР МО Украины и МИД Украины по поручению Президента Украины эвакуационная миссия проходила в несколько этапов.

В итоге из опасной зоны удалось вывезти 315 человек:

  • 304 украинцев,

  • 2 палестинцев,

  • 9 граждан Молдовы.

Среди спасенных из Газы – два человека с ранениями, онкобольная, беременная, а также двое граждан, которые координировали украинских военных разведчиков непосредственно в зоне конфликта, – говорится в сообщении.

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