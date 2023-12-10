Танки ЦАХАЛ здійснили потужний наступ на південь Гази — Reuters

ЦАХАЛ штурмує Газу

10 грудня танки Армії оборони Ізраїлю з боями увійшли до центру головного південного міста Гази Хан-Юніс.

Про це повідомило видання Reuters.

За словами місцевих жителів, після інтенсивних нічних боїв, які сповільнили просування ізраїльтян зі сходу, їхня техніка вийшла на головну дорогу з півночі на південь через центр Хан-Юніса.

Зазначається, що танки досягли вулиці Джамаля Абдель Насера. Снайпери зайняли позиції на будівлях у цьому районі.

Видання нагадало, що Ізраїль розпочав штурм Хан-Юніса цього тижня після зриву перемир'я. Як наслідок наземна операція поширилася на південну частину Гази в межах розширеної фази двомісячної кампанії зі знищення бойовиків ХАМАС. Міжнародні гуманітарні організації заявили, що через це цього 2,3 млн жителів анклаву не мають прихистку.

Ізраїль наказав мешканцям залишити центр Хан-Юніс. Після цього Армія оборони усю ніч завдавала артилерійських ударів по локаціях бойовиків ХАМАС в анклаві. Це відбулося після того, як США застосували вето у Раді Безпеки ООН, щоб убезпечити свого союзника від вимог про припинення вогню.

Громадян України вивезли з Гази

Спецоперація з порятунку наших громадян із Гази успішно завершена. З небезпечної зони вдалось вивезти понад 300 людей.

Про це повідомляє Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

За словами розвідки, здійснена ГУР МО України та МЗС України за дорученням Президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів.

У підсумку із небезпечної зони вдалось вивезти 315 людей:

304 українців,

2 палестинців,

9 громадян Молдови.