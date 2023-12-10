Танки ЦАХАЛ здійснили потужний наступ на південь Гази — Reuters

10 грудня ізраїльські танки з боями прорвалися до центру головного південного міста Гази Хан-Юніс. Наземна операція ЦАХАЛ продовжується.
ЦАХАЛ штурмує Газу
10 грудня танки Армії оборони Ізраїлю з боями увійшли до центру головного південного міста Гази Хан-Юніс.
Про це повідомило видання Reuters.
За словами місцевих жителів, після інтенсивних нічних боїв, які сповільнили просування ізраїльтян зі сходу, їхня техніка вийшла на головну дорогу з півночі на південь через центр Хан-Юніса.
Зазначається, що танки досягли вулиці Джамаля Абдель Насера. Снайпери зайняли позиції на будівлях у цьому районі.
Видання нагадало, що Ізраїль розпочав штурм Хан-Юніса цього тижня після зриву перемир'я. Як наслідок наземна операція поширилася на південну частину Гази в межах розширеної фази двомісячної кампанії зі знищення бойовиків ХАМАС. Міжнародні гуманітарні організації заявили, що через це цього 2,3 млн жителів анклаву не мають прихистку.
Ізраїль наказав мешканцям залишити центр Хан-Юніс. Після цього Армія оборони усю ніч завдавала артилерійських ударів по локаціях бойовиків ХАМАС в анклаві. Це відбулося після того, як США застосували вето у Раді Безпеки ООН, щоб убезпечити свого союзника від вимог про припинення вогню.
Громадян України вивезли з Гази
Спецоперація з порятунку наших громадян із Гази успішно завершена. З небезпечної зони вдалось вивезти понад 300 людей.
Про це повідомляє Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.
За словами розвідки, здійснена ГУР МО України та МЗС України за дорученням Президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів.
У підсумку із небезпечної зони вдалось вивезти 315 людей:
304 українців,
2 палестинців,
9 громадян Молдови.
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