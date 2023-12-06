Армия Израиля в лагере беженцев Дженин обнаружила новые тоннели и три лаборатории по оружию ХАМАС. Также были задержаны еще 10 разыскиваемых палестинцев.

ЦАХАЛ обнаружил новые туннели и лаборатории по оружию ХАМАС

В течение ночи в лагере беженцев Дженин, на Западном берегу реки Иордан, задержали 10 разыскиваемых палестинцев, обнаружили две шахты тоннелей и три лаборатории по изготовлению бомб", - сообщает ЦАХАЛ. Поделиться

Во время операции военные Израиля изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и другого оборудования.

Также армия обороны Израиля сообщила о столкновениях военнослужащих с вооруженными взрывчаткой палестинскими боевиками.

По данным ЦАХАЛа, еще 16 подозреваемых были задержаны в других районах Западного берега реки Иордан. В результате столкновений один солдат получил легкое ранение.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи".

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.

Комментируя преступления ХАМАС, президент США Джо Байден заявил, что боевики неоднократно насиловали и калечили женщин во время нападения на юг Израиля 7 октября.