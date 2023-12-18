ЦАХАЛ знайшов найбільший в історії тунель бойовиків ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший тунель бойовиків ХАМАС у Газі, який розташований біля прикордонного пропуску Ерез на кордоні з Ізраїлем.
Бійці ЦАХАЛ знайшли найбільший тунель бойовиків ХАМАС у Газі
Зазначається, що тунель завдовжки приблизно чотири кілометри. У деяких місцях він опускається приблизно на 50 метрів під землю і, ймовірно, є достатньо широким, щоб через нього могли проїхати транспортні засоби.
За даними ЦАХАЛу, тунель має кілька відгалужень і вузлів, а також водопровідні, електричні та комунікаційні лінії. У деяких частинах тунелю війська знайшли вибухові двері, які, за словами ЦАХАЛу, мали запобігти проникненню ізраїльських військ.
ЦАХАЛ руйнує тунелі та шахти ХАМАС
В Армії оборони Ізраїлю заявили про знищення понад 500 шахт, які ведуть до підземних тунелів бойовиків руху ХАМАС, під час наземної операції у Газі.
Як зазначається, деякі з тунельних шахт з'єднували стратегічні об'єкти. Окрім цього, Армія оборони Ізраїлю зруйнувала багато кілометрів тунельних маршрутів.
ЦАХАЛ вказав, що тунельні шахти були розташовані у цивільних районах, багато з яких розташовувалися поблизу або всередині цивільних будівель і споруд, таких як школи, дитячі садочки, мечеті та дитячі майданчики. Там знайшли велику кількість зброї.
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