ЦАХАЛ знайшов найбільший в історії тунель бойовиків ХАМАС
Категорія
Світ
Дата публікації

ЦАХАЛ знайшов найбільший в історії тунель бойовиків ХАМАС

ЦАХАЛ
Джерело:  The Times of Israel

Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший тунель бойовиків ХАМАС у Газі, який розташований біля прикордонного пропуску Ерез на кордоні з Ізраїлем.

Бійці ЦАХАЛ знайшли найбільший тунель бойовиків ХАМАС у Газі

Зазначається, що тунель завдовжки приблизно чотири кілометри. У деяких місцях він опускається приблизно на 50 метрів під землю і, ймовірно, є достатньо широким, щоб через нього могли проїхати транспортні засоби.

Одну з шахт було знайдено лише за 400 метрів від переходу Ерез, який до нападу ХАМАС 7 жовтня сприяв переміщенню палестинських цивільних до Ізраїлю для роботи та медичної допомоги, - йдеться у повідомленні.

За даними ЦАХАЛу, тунель має кілька відгалужень і вузлів, а також водопровідні, електричні та комунікаційні лінії. У деяких частинах тунелю війська знайшли вибухові двері, які, за словами ЦАХАЛу, мали запобігти проникненню ізраїльських військ.

ЦАХАЛ руйнує тунелі та шахти ХАМАС

В Армії оборони Ізраїлю заявили про знищення понад 500 шахт, які ведуть до підземних тунелів бойовиків руху ХАМАС, під час наземної операції у Газі.

Військові виявили понад 800 шахт до підземних тунелів ХАМАС. Близько 500 шахт було знищено різними оперативними методами, зокрема, за допомогою вибухівки та блоків, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, деякі з тунельних шахт з'єднували стратегічні об'єкти. Окрім цього, Армія оборони Ізраїлю зруйнувала багато кілометрів тунельних маршрутів.

ЦАХАЛ вказав, що тунельні шахти були розташовані у цивільних районах, багато з яких розташовувалися поблизу або всередині цивільних будівель і споруд, таких як школи, дитячі садочки, мечеті та дитячі майданчики. Там знайшли велику кількість зброї.

Ці знахідки є ще одним доказом того, що угруповання ХАМАС навмисно використовує цивільне населення та інфраструктуру як прикриття для своєї терористичної діяльності в Газі,

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Танки ЦАХАЛ здійснили потужний наступ на південь Гази — Reuters
Танки ЦАХАЛ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЦАХАЛ ліквідував нового командира одного із батальйонів ХАМАС
ЦАХАЛ
ЦАХАЛ ліквідував нового командира одного із батальйонів ХАМАС
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Глава ЦАХАЛ взяв на себе провину за вбивство заручників у Газі на себе
Глава ЦАХАЛ взяв на себе провину за вбивство заручників у Газі на себе

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм