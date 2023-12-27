ЦАХАЛ знищив три тунелі ХАМАС під лікарнею Гази

Ізраїльські військові 401-ї бригади ЦАХАЛ, 13-та флотилія ВМС Ізраїлю та елітний інженерно-саперний підрозділ «Яхалом» провели розслідування та позначили на мапі три тунельні шахти, виявлені у районі лікарні «Рантісі» у Газі. Пізніше ці тунелі підірвали ізраїльські сапери.

Сапери Сил оборони Ізраїлю знищили три тунелі ХАМАС

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 27 грудня заявили про виявлення та знищення трьох тунельних шахт у районі дитячої лікарні «Рантісі» у Газі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Тунельні шахти з’єднувалися із підземними ходами під медичним центром, який використовували терористи угруповання ХАМАС, додали у ЦАХАЛ.

Військові 401-ї бригади ізраїльської армії, 13-та флотилія ВМС Ізраїлю та елітний інженерно-саперний підрозділ «Яхалом» провели розслідування та позначили на мапі три тунельні шахти, виявлені у районі «Рантісі».

Під час операції з’ясувалося, що три шахти «об’єднані широкою підземною кількакілометровою мережею, яка проходить поблизу лікарні і веде до стратегічних точок у центрі міста Газа».

У ЦАХАЛ додали, що тунель під «Рантісі» використовувався бойовиками ХАМАС у якості командного центру для керівництва бойовими діями проти Ізраїлю.

За даними Армії оборони Ізраїлю, в одній із шахт, виявленій у середній школі поруч із «Рантісі», є ліфт, який опускався приблизно на 20 метрів. В іншій шахті, що розташовувалась у будинку командира ВМС ХАМАС, були вибухозахисні двері, які перешкоджали проникненню ізраїльських військ.

Після проведеного розслідування мережа тунелів була знищена ізраїльськими саперами.

Що відомо про загиблих в тунелі ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю 25 грудня повідомила, що знайшла тіла пʼятьох заручників у підземному тунелі ХАМАС у місті Джабалія на півночі сектора Гази.

Загиблих доставили до Ізраїлю для поховання. Серед них — прапорщик Зів Дадо, сержант Рон Шерман, капрал Нік Бейзер, цивільні Іден Захарія та Елія Толедано.

Ізраїльські військові здобули контроль над районом табору Джабалія – одного з оперативних центрів ХАМАС у секторі Гази. Там вони демонтували підземний штаб.

Підземний штаб ХАМАС включав два рівні: перший глибиною приблизно десять метрів і другий глибиною десятки метрів. Мережу тунелів з багатьма маршрутами використовували для управління боєм і пересування бойовиків.