У тунелі ХАМАС знайшли тіла пʼяти ізраїльських заручників — ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що знайшла тіла пʼятьох заручників у підземному тунелі ХАМАС у місті Джабалія на півночі сектора Гази.

Що відомо про загиблих в тунелі ХАМАС

Загиблих доставили до Ізраїлю для поховання. Серед них — прапорщик Зів Дадо, сержант Рон Шерман, капрал Нік Бейзер, цивільні Іден Захарія та Елія Толедано.

Ізраїльські військові здобули контроль над районом табору Джабалія – одного з оперативних центрів ХАМАС у секторі Гази. Там вони демонтували підземний штаб.

The IDF reveals a large Hamas tunnel network in northern Gaza’s Jabaliya camp, where the bodies of five Israeli hostages were recovered earlier this month.



Troops of the 551st Brigade and Military Intelligence’s Unit 504 led the operation to retrieve the bodies of soldiers… pic.twitter.com/LDSM7I81yT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 24, 2023

Підземний штаб ХАМАС включав два рівні: перший глибиною приблизно десять метрів і другий глибиною десятки метрів. Мережу тунелів з багатьма маршрутами використовували для управління боєм і пересування бойовиків.

Завдяки зусиллям розвідки… солдати виявили та витягли тіла п'яти заручників, викрадених 7 жовтня, та доправили їх до Ізраїлю для поховання, – зазначається у заяві ЦАХАЛ. Поширити

У штабі знайшли зброю, засоби для виготовлення зброї та схованки на випадок надзвичайних ситуацій. Мережа була підʼєднана до шахти, що веде до резиденції командувача Північної бригади ХАМАС Ахмада Андура. Також підземна мережа проходила під школою та лікарнею.

ЦАХАЛ руйнує тунелі та шахти ХАМАС

В Армії оборони Ізраїлю заявили про знищення понад 500 шахт, які ведуть до підземних тунелів бойовиків руху ХАМАС, під час наземної операції у Газі.

Військові виявили понад 800 шахт до підземних тунелів ХАМАС. Близько 500 шахт було знищено різними оперативними методами, зокрема, за допомогою вибухівки та блоків, – йдеться у повідомленні. Поширити

Як зазначається, деякі з тунельних шахт з'єднували стратегічні об'єкти. Окрім цього, Армія оборони Ізраїлю зруйнувала багато кілометрів тунельних маршрутів.

ЦАХАЛ вказав, що тунельні шахти були розташовані у цивільних районах, багато з яких розташовувалися поблизу або всередині цивільних будівель і споруд, таких як школи, дитячі садочки, мечеті та дитячі майданчики. Там знайшли велику кількість зброї.