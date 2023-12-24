ЦАХАЛ посилює бойові дії у Газі — Нетаньягу

За словами керівника ізраїльського уряду, це єдиний шлях повернути людей, знищити ХАМАС та гарантувати, що Газа більше не буде загрозою.

Нетаньягу виступив з заявою щодо ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ посилює бойові дії на території Гази.

Про це глава ізраїльського уряду повідомив під час відеозвернення.

אנחנו מעמיקים את המלחמה ברצועת עזה. נמשיך להילחם עד לניצחון המוחלט על החמאס. pic.twitter.com/GcG87nt6c9 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 24, 2023

Ми поглиблюємо військові дії в Газі. Ми продовжимо війну до повної перемоги над ХАМАС. Це єдиний шлях повернути людей, знищити ХАМАС та гарантувати, що Газа більше не буде загрозою, – сказав Нетаньягу. Поширити

Прем'єр-міністр Ізраїлю зазначив, що війна займе час, але військові, народ та уряд повні рішучості боротися до кінця.

У війни є ціна, дуже важка ціна – життя наших воїнів-героїв. Ми робимо все, щоб зберегти їхні життя. Але одного ми не зробимо – ми не зупинимося, поки не доб'ємося перемоги, – додав посадовець. Поширити

Нетаньягу розкритикував Путіна через співпрацю Росії з Іраном

У 50-хвилинній розмові Нетаньяху «різко розкритикував небезпечну співпрацю між Росією та Іраном» і «висловив своє невдоволення» тим, що Москва виступила проти Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організаціях, йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра.

У свою чергу, Путін в розмові з ізраїльським лідером «підтвердив позицію неприйняття і засудження тероризму в усіх його проявах», заявили в Кремлі та додали: «Водночас надзвичайно важливо, щоб протидія терористичним загрозам не призводила до таких тяжких наслідків для цивільного населення». У Кремлі акцентували увагу на «катастрофічний гуманітарній ситуації у Секторі Гази» та не згадували про критику Нетаньягу щодо Путіна.

8 грудня США наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, підтриману Росією, яка закликала до припинення вогню на палестинській території. Цей тиск відображає міжнародну стурбованість жертвами серед цивільного населення внаслідок військової операції Ізраїлю.