ЦАХАЛ усиливает боевые действия в Газе — Нетаньяху

По словам руководителя израильского правительства, это единственный путь вернуть людей, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа не будет больше угрозой.

Нетаньяху выступил с заявлением относительно ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ усиливает боевые действия на территории Газы.

Об этом глава израильского правительства сообщил во время видеообращения.

אנחנו מעמיקים את המלחמה ברצועת עזה. נמשיך להילחם עד לניצחון המוחלט על החמאס. pic.twitter.com/GcG87nt6c9 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 24, 2023

Мы углубляем военные действия в Газе. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАСом. Это единственный путь вернуть людей, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не станет угрозой, – сказал Нетаньяху. Поделиться

Премьер-министр Израиля отметил, что война займет время, но военные, народ и правительство полны решимости бороться до конца.

У войны есть цена, очень тяжелая цена – жизнь наших воинов-героев. Мы делаем все, чтобы сохранить их жизнь. Но одного мы не сделаем – мы не остановимся, пока не добьемся победы, – добавил чиновник. Поделиться

Нетаньяху раскритиковал Путина из-за сотрудничества России с Ираном

В 50-минутном разговоре Нетаньяху «резко раскритиковал опасное сотрудничество между Россией и Ираном» и «выразил свое недовольство» тем, что Москва выступила против Израиля в Организации Объединенных Наций и других международных организациях, говорится в заявлении офиса премьер-министра.

В свою очередь, Путин в разговоре с израильским лидером «подтвердил позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях», заявили в Кремле и добавили: «В то же время, чрезвычайно важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к таким тяжелым последствиям для гражданского населения». В Кремле акцентировали внимание на «катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа» и не упоминали о критике Нетаньяху в отношении Путина.

8 декабря США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, поддержанную Россией, призвавшую к прекращению огня на палестинской территории. Это давление отражает международную обеспокоенность жертвами среди гражданского населения в результате военной операции Израиля.