ЦАХАЛ усиливает боевые действия в Газе — Нетаньяху

По словам руководителя израильского правительства, это единственный путь вернуть людей, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа не будет больше угрозой.
Нетаньяху выступил с заявлением относительно ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ усиливает боевые действия на территории Газы.
Об этом глава израильского правительства сообщил во время видеообращения.
Премьер-министр Израиля отметил, что война займет время, но военные, народ и правительство полны решимости бороться до конца.
Нетаньяху раскритиковал Путина из-за сотрудничества России с Ираном
В 50-минутном разговоре Нетаньяху «резко раскритиковал опасное сотрудничество между Россией и Ираном» и «выразил свое недовольство» тем, что Москва выступила против Израиля в Организации Объединенных Наций и других международных организациях, говорится в заявлении офиса премьер-министра.
В свою очередь, Путин в разговоре с израильским лидером «подтвердил позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях», заявили в Кремле и добавили: «В то же время, чрезвычайно важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к таким тяжелым последствиям для гражданского населения». В Кремле акцентировали внимание на «катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа» и не упоминали о критике Нетаньяху в отношении Путина.
8 декабря США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, поддержанную Россией, призвавшую к прекращению огня на палестинской территории. Это давление отражает международную обеспокоенность жертвами среди гражданского населения в результате военной операции Израиля.
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