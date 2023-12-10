10 декабря премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным – из-за растущей напряженности между РФ и Израилем на фоне войны с ХАМАСом и усиления связей России с Ираном.

Нетаньяху раскритиковал Путина из-за сотрудничества России с Ираном

В 50-минутном разговоре Нетаньяху «резко раскритиковал опасное сотрудничество между Россией и Ираном» и «выразил свое недовольство» тем, что Москва выступила против Израиля в Организации Объединенных Наций и других международных организациях, говорится в заявлении офиса премьер-министра.

В свою очередь, Путин в разговоре с израильским лидером «подтвердил позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях», заявили в Кремле и добавили: «В то же время, чрезвычайно важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к таким тяжелым последствиям для гражданского населения». В Кремле акцентировали внимание на «катастрофической гуманитарной ситуации в Секторе Газа» и не упоминали о критике Нетаньяху в отношении Путина.

8 декабря США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, поддержанную Россией, призвавшую к прекращению огня на палестинской территории. Это давление отражает международную обеспокоенность жертвами среди гражданского населения в результате военной операции Израиля.

Отношения между Россией и Израилем обострились после того, как 7 октября ХАМАС атаковал южные израильские общины с территории Газы, убив около 1200 человек и угнав 240. Израиль заявил, что Иран несет определенную ответственность, поскольку он тренировал и финансировал боевиков ХАМАС.

Партнерство Путина с Ираном – страной, стремящейся уничтожить Израиль – углубилось после того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года и регулярно использует в Украине беспилотники иранского производства.

Граждан Украины вывезли из Газы

Спецоперация по спасению наших граждан из Газы успешно завершена. Из опасной зоны удалось вывезти более 300 человек.

По словам разведки, осуществленная ГУР МО Украины и МИД Украины по поручению Президента Украины эвакуационная миссия проходила в несколько этапов.

В итоге из опасной зоны удалось вывезти 315 человек:

304 украинцев,

2 палестинцев,

9 граждан Молдовы.