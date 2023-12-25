В тоннеле ХАМАС обнаружили тела пяти израильских заложников — ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля сообщила, что обнаружила тела пятерых заложников в подземном тоннеле ХАМАС в городе Джабалия на севере сектора Газа.

Что известно о погибших в тоннеле ХАМАС

Погибших доставили в Израиль для захоронения. Среди них – прапорщик Зив Дадо, сержант Рон Шерман, капрал Ник Бейзер, гражданские Иден Захария и Элия Толедано.

Израильские военные получили контроль над районом лагеря Джабалия – одним из оперативных центров ХАМАС в секторе Газа. Там демонтировали подземный штаб.

The IDF reveals a large Hamas tunnel network in northern Gaza’s Jabaliya camp, where the bodies of five Israeli hostages were recovered earlier this month.



Troops of the 551st Brigade and Military Intelligence’s Unit 504 led the operation to retrieve the bodies of soldiers… pic.twitter.com/LDSM7I81yT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 24, 2023

Подземный штаб ХАМАС включал два уровня: первый глубиной около десяти метров и второй глубиной десятки метров. Сеть тоннелей со многими маршрутами использовали для управления боем и передвижения боевиков.

Благодаря усилиям разведки… солдаты обнаружили и извлекли тела пяти заложников, похищенных 7 октября, и доставили их в Израиль для захоронения, – говорится в заявлении ЦАХАЛ. Поделиться

В штабе нашли оружие, средства для изготовления оружия и тайники на случай чрезвычайных ситуаций. Сеть была подключена к шахте, ведущей к резиденции командующего Северной бригадой ХАМАС Ахмада Андура. Также подземная сеть проходила под школой и больницей.

ЦАХАЛ разрушает туннели и шахты ХАМАС

В Армии обороны Израиля заявили об уничтожении более 500 шахт, ведущих к подземным тоннелям боевиков движения ХАМАС во время наземной операции в Газе.

Военные обнаружили более 800 шахт подземных тоннелей ХАМАС. Около 500 шахт были уничтожены разными оперативными методами, в частности, с помощью взрывчатки и блоков, говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечается, некоторые из туннельных шахт объединяли стратегические объекты. Кроме того, Армия обороны Израиля разрушила многие километры туннельных маршрутов.

ЦАХАЛ указал, что туннельные шахты находились в гражданских районах, многие из которых располагались поблизости или внутри гражданских зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, мечети и детские площадки. Там обнаружили большое количество оружия.