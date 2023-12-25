В тоннеле ХАМАС обнаружили тела пяти израильских заложников — ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля сообщила, что обнаружила тела пятерых заложников в подземном тоннеле ХАМАС в городе Джабалия на севере сектора Газа.
Что известно о погибших в тоннеле ХАМАС
Погибших доставили в Израиль для захоронения. Среди них – прапорщик Зив Дадо, сержант Рон Шерман, капрал Ник Бейзер, гражданские Иден Захария и Элия Толедано.
Израильские военные получили контроль над районом лагеря Джабалия – одним из оперативных центров ХАМАС в секторе Газа. Там демонтировали подземный штаб.
Подземный штаб ХАМАС включал два уровня: первый глубиной около десяти метров и второй глубиной десятки метров. Сеть тоннелей со многими маршрутами использовали для управления боем и передвижения боевиков.
В штабе нашли оружие, средства для изготовления оружия и тайники на случай чрезвычайных ситуаций. Сеть была подключена к шахте, ведущей к резиденции командующего Северной бригадой ХАМАС Ахмада Андура. Также подземная сеть проходила под школой и больницей.
ЦАХАЛ разрушает туннели и шахты ХАМАС
В Армии обороны Израиля заявили об уничтожении более 500 шахт, ведущих к подземным тоннелям боевиков движения ХАМАС во время наземной операции в Газе.
Как отмечается, некоторые из туннельных шахт объединяли стратегические объекты. Кроме того, Армия обороны Израиля разрушила многие километры туннельных маршрутов.
ЦАХАЛ указал, что туннельные шахты находились в гражданских районах, многие из которых располагались поблизости или внутри гражданских зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, мечети и детские площадки. Там обнаружили большое количество оружия.
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