В тоннеле ХАМАС обнаружили тела пяти израильских заложников — ЦАХАЛ
Категория
Мир
Дата публикации

В тоннеле ХАМАС обнаружили тела пяти израильских заложников — ЦАХАЛ

ХАМАС
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Источник:  The Times of Israel

Армия обороны Израиля сообщила, что обнаружила тела пятерых заложников в подземном тоннеле ХАМАС в городе Джабалия на севере сектора Газа.

Что известно о погибших в тоннеле ХАМАС

Погибших доставили в Израиль для захоронения. Среди них – прапорщик Зив Дадо, сержант Рон Шерман, капрал Ник Бейзер, гражданские Иден Захария и Элия Толедано.

Израильские военные получили контроль над районом лагеря Джабалия – одним из оперативных центров ХАМАС в секторе Газа. Там демонтировали подземный штаб.

Подземный штаб ХАМАС включал два уровня: первый глубиной около десяти метров и второй глубиной десятки метров. Сеть тоннелей со многими маршрутами использовали для управления боем и передвижения боевиков.

Благодаря усилиям разведки… солдаты обнаружили и извлекли тела пяти заложников, похищенных 7 октября, и доставили их в Израиль для захоронения, – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В штабе нашли оружие, средства для изготовления оружия и тайники на случай чрезвычайных ситуаций. Сеть была подключена к шахте, ведущей к резиденции командующего Северной бригадой ХАМАС Ахмада Андура. Также подземная сеть проходила под школой и больницей.

ЦАХАЛ разрушает туннели и шахты ХАМАС

В Армии обороны Израиля заявили об уничтожении более 500 шахт, ведущих к подземным тоннелям боевиков движения ХАМАС во время наземной операции в Газе.

Военные обнаружили более 800 шахт подземных тоннелей ХАМАС. Около 500 шахт были уничтожены разными оперативными методами, в частности, с помощью взрывчатки и блоков, говорится в сообщении.

Как отмечается, некоторые из туннельных шахт объединяли стратегические объекты. Кроме того, Армия обороны Израиля разрушила многие километры туннельных маршрутов.

ЦАХАЛ указал, что туннельные шахты находились в гражданских районах, многие из которых располагались поблизости или внутри гражданских зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, мечети и детские площадки. Там обнаружили большое количество оружия.

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