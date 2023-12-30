Армия обороны Израиля атаковала новые объекты ХАМАС в Газе

Войска 7-й бронетанковой бригады ЦАХАЛ продвинулись 30 декабря на юге Газы, атаковав объекты ХАМАС в Хан-Юнисе, в том числе штаб-квартиру разведывательного подразделения группировки в этом городе и командный центр «Палестинский исламский джихад»

ЦАХАЛ продолжает наступление в Газе

Израильские танки в ночь с пятницы на субботу продвинулись в глубь районов в центральной и южной части Газы.

Об этом сообщает Times of Israel.

Боевые действия, поддерживаемые интенсивными воздушными ударами, велись в городах Аль-Бурейдж, Нусейрат и Магаз в центральной части Газы, а также в Хан-Юнисе на юге.

Представитель ХАМАС по вопросам здравоохранения заявил, что за последние 24 часа в центральной части сектора Газа в результате ударов погибли 100 палестинцев и 150 получили ранения. В своих сообщениях группировка не различает гражданских лиц и боевиков.

Армия обороны Израиля сообщила, что войска 7-й бронетанковой бригады продвинулись дальше на юге Газа, атаковав объекты ХАМАС в Хан-Юнисе, в том числе штаб-квартиру разведывательного подразделения группировки в этом городе и командный центр «Палестинский исламский джихад», – говорится в сообщении. Поделиться

По данным ЦАХАЛ, войска изъяли «очень ценные» разведывательные материалы на этих объектах.

В то же время военнослужащие бригады «Гивати» атаковали еще несколько объектов ХАМАС на юге Газы, уничтожив боевиков снайперским огнем и выстрелами из танков.

Войска «Гивати» также нанесли несколько авиаударов по боевикам ХАМАС в этом районе и по объектам инфраструктуры, принадлежащих террористической группировке.

Израильтяне штурмуют Хан-Юнис, готовясь к дальнейшему наступлению на этот главный южный город, часть которого они захватили в начале декабря, – пишет издание. Поделиться

Перед тем, как войска продвинулись вглубь Хан-Юниса, ЦАХАЛ сообщил, что 98-я дивизия и ВВС нанесли около 50 ударов по целям в этом районе, в том числе по туннелям и другим объектам инфраструктуры, которые использовались ХАМАС для нападения на израильские войска.

Несколько боев с участием наземных войск, авиации и ВМС состоялись в городе Газа, где войска 14-й резервной бронетанковой бригады ликвидировали десятки террористов при поддержке военно-воздушных сил.

Саперы Сил обороны Израиля уничтожили три туннеля ХАМАС

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 декабря заявили об обнаружении и уничтожении трех туннельных шахт в районе детской больницы "Рантиси" в Газе.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Тоннельные шахты соединялись с подземными ходами под медицинским центром, который использовали террористы группировки ХАМАС, добавили в ЦАХАЛ.

Военные 401-й бригады израильской армии, 13 флотилия ВМС Израиля и элитное инженерно-саперное подразделение «Яхалом» провели расследование и обозначили на карте три тоннельные шахты, обнаруженные в районе «Рантиси».

В ходе операции выяснилось, что три шахты «объединены широкой подземной километровой сетью, которая проходит мимо больницы и ведет к стратегическим точкам в центре города Газа».

В ЦАХАЛ добавили, что туннель под «Рантиси» использовался боевиками ХАМАС в качестве командного центра для руководства боевыми действиями против Израиля.

По данным Армии обороны Израиля, в одной из шахт, обнаруженной в средней школе рядом с Рантиси, есть лифт, который опускался примерно на 20 метров. В другой шахте, которая располагалась в доме командира ВМС ХАМАС, была взрывозащитная дверь, которая препятствовала проникновению израильских войск.

После проведенного расследования сеть тоннелей была уничтожена израильскими саперами.