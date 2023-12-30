Армия обороны Израиля атаковала новые объекты ХАМАС в Газе
Категория
Мир
Дата публикации

Армия обороны Израиля атаковала новые объекты ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ
Читати українською
Источник:  The Times of Israel

Войска 7-й бронетанковой бригады ЦАХАЛ продвинулись 30 декабря на юге Газы, атаковав объекты ХАМАС в Хан-Юнисе, в том числе штаб-квартиру разведывательного подразделения группировки в этом городе и командный центр «Палестинский исламский джихад»

ЦАХАЛ продолжает наступление в Газе

Израильские танки в ночь с пятницы на субботу продвинулись в глубь районов в центральной и южной части Газы.

Об этом сообщает Times of Israel.

Боевые действия, поддерживаемые интенсивными воздушными ударами, велись в городах Аль-Бурейдж, Нусейрат и Магаз в центральной части Газы, а также в Хан-Юнисе на юге.

Представитель ХАМАС по вопросам здравоохранения заявил, что за последние 24 часа в центральной части сектора Газа в результате ударов погибли 100 палестинцев и 150 получили ранения. В своих сообщениях группировка не различает гражданских лиц и боевиков.

Армия обороны Израиля сообщила, что войска 7-й бронетанковой бригады продвинулись дальше на юге Газа, атаковав объекты ХАМАС в Хан-Юнисе, в том числе штаб-квартиру разведывательного подразделения группировки в этом городе и командный центр «Палестинский исламский джихад», – говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, войска изъяли «очень ценные» разведывательные материалы на этих объектах.

В то же время военнослужащие бригады «Гивати» атаковали еще несколько объектов ХАМАС на юге Газы, уничтожив боевиков снайперским огнем и выстрелами из танков.

Войска «Гивати» также нанесли несколько авиаударов по боевикам ХАМАС в этом районе и по объектам инфраструктуры, принадлежащих террористической группировке.

Израильтяне штурмуют Хан-Юнис, готовясь к дальнейшему наступлению на этот главный южный город, часть которого они захватили в начале декабря, – пишет издание.

Перед тем, как войска продвинулись вглубь Хан-Юниса, ЦАХАЛ сообщил, что 98-я дивизия и ВВС нанесли около 50 ударов по целям в этом районе, в том числе по туннелям и другим объектам инфраструктуры, которые использовались ХАМАС для нападения на израильские войска.

Несколько боев с участием наземных войск, авиации и ВМС состоялись в городе Газа, где войска 14-й резервной бронетанковой бригады ликвидировали десятки террористов при поддержке военно-воздушных сил.

Саперы Сил обороны Израиля уничтожили три туннеля ХАМАС

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 декабря заявили об обнаружении и уничтожении трех туннельных шахт в районе детской больницы "Рантиси" в Газе.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Тоннельные шахты соединялись с подземными ходами под медицинским центром, который использовали террористы группировки ХАМАС, добавили в ЦАХАЛ.

Военные 401-й бригады израильской армии, 13 флотилия ВМС Израиля и элитное инженерно-саперное подразделение «Яхалом» провели расследование и обозначили на карте три тоннельные шахты, обнаруженные в районе «Рантиси».

В ходе операции выяснилось, что три шахты «объединены широкой подземной километровой сетью, которая проходит мимо больницы и ведет к стратегическим точкам в центре города Газа».

В ЦАХАЛ добавили, что туннель под «Рантиси» использовался боевиками ХАМАС в качестве командного центра для руководства боевыми действиями против Израиля.

По данным Армии обороны Израиля, в одной из шахт, обнаруженной в средней школе рядом с Рантиси, есть лифт, который опускался примерно на 20 метров. В другой шахте, которая располагалась в доме командира ВМС ХАМАС, была взрывозащитная дверь, которая препятствовала проникновению израильских войск.

После проведенного расследования сеть тоннелей была уничтожена израильскими саперами.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЦАХАЛ усиливает боевые действия в Газе — Нетаньяху
Нетаньяху
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В тоннеле ХАМАС обнаружили тела пяти израильских заложников — ЦАХАЛ
ХАМАС
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЦАХАЛ уничтожил три туннеля ХАМАС под больницей Газы
Туннель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.