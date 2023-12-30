Армія оборони Ізраїлю атакувала нові об'єкти ХАМАС у Газі

Війська 7-ї бронетанкової бригади ЦАХАЛ просунулися 30 грудня далі на півдні Гази, атакувавши об'єкти ХАМАС у Хан-Юнісі, у тому числі штаб-квартиру розвідувального підрозділу угрупування в цьому місті та командний центр «Палестинський ісламський джихад»

ЦАХАЛ продовжує наступ у Газі

Ізраїльські танки в ніч з п'ятниці на суботу просунулися вглиб районів у центральній і південній частині Гази.

Про це повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що бойові дії, підтримувані інтенсивними повітряними ударами, велися в містах Аль-Бурейдж, Нусейрат і Магаз у центральній частині Гази, а також у Хан-Юнісі на півдні.

Представник ХАМАС із питань охорони здоров'я заявив, що за останні 24 години в центральній частині сектору Газа внаслідок ударів загинули 100 палестинців і 150 отримали поранення. У своїх повідомленнях угрупування не розрізняє цивільних осіб і бойовиків.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що війська 7-ї бронетанкової бригади просунулися далі на півдні Гази, атакувавши об'єкти ХАМАС у Хан-Юнісі, у тому числі штаб-квартиру розвідувального підрозділу угрупування в цьому місті та командний центр «Палестинський ісламський джихад», – йдеться у повідомленні. Поширити

За даними ЦАХАЛ, війська вилучили «дуже цінні» розвідувальні матеріали на цих об'єктах.

Водчас військовослужбовці бригади «Гіваті» атакували ще кілька об'єктів ХАМАС на півдні Гази, знищивши бойовиків снайперським вогнем і пострілами з танків.

Війська «Гіваті» також завдали кілька авіаударів по бойовиках ХАМАС у цьому районі та по об'єктах інфраструктури, що належать терористичному угрупованню.

Ізраїльтяни штурмують Хан-Юніс, готуючись до подальшого наступу на це головне південне місто, частину якого вони захопили на початку грудня, – пише видання. Поширити

Перед тим, як війська просунулися вглиб Хан-Юніса, ЦАХАЛ повідомив, що 98-а дивізія і ВПС завдали близько 50 ударів по цілях у цьому районі, зокрема по тунелях та інших об'єктах інфраструктури, які використовувалися ХАМАС для нападу на ізраїльські війська.

Кілька боїв за участю наземних військ, авіації та ВМС відбулися в місті Газа, де війська 14-ї резервної бронетанкової бригади ліквідували десятки терористів за підтримки військово-повітряних сил.

Сапери Сил оборони Ізраїлю знищили три тунелі ХАМАС

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 27 грудня заявили про виявлення та знищення трьох тунельних шахт у районі дитячої лікарні «Рантісі» у Газі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Тунельні шахти з’єднувалися із підземними ходами під медичним центром, який використовували терористи угруповання ХАМАС, додали у ЦАХАЛ.

Військові 401-ї бригади ізраїльської армії, 13-та флотилія ВМС Ізраїлю та елітний інженерно-саперний підрозділ «Яхалом» провели розслідування та позначили на мапі три тунельні шахти, виявлені у районі «Рантісі».

Під час операції з’ясувалося, що три шахти «об’єднані широкою підземною кількакілометровою мережею, яка проходить поблизу лікарні і веде до стратегічних точок у центрі міста Газа».

У ЦАХАЛ додали, що тунель під «Рантісі» використовувався бойовиками ХАМАС у якості командного центру для керівництва бойовими діями проти Ізраїлю.

За даними Армії оборони Ізраїлю, в одній із шахт, виявленій у середній школі поруч із «Рантісі», є ліфт, який опускався приблизно на 20 метрів. В іншій шахті, що розташовувалась у будинку командира ВМС ХАМАС, були вибухозахисні двері, які перешкоджали проникненню ізраїльських військ.

Після проведеного розслідування мережа тунелів була знищена ізраїльськими саперами.