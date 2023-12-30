Армія оборони Ізраїлю атакувала нові об'єкти ХАМАС у Газі
Категорія
Світ
Дата публікації

Армія оборони Ізраїлю атакувала нові об'єкти ХАМАС у Газі

ЦАХАЛ
Джерело:  The Times of Israel

Війська 7-ї бронетанкової бригади ЦАХАЛ просунулися 30 грудня далі на півдні Гази, атакувавши об'єкти ХАМАС у Хан-Юнісі, у тому числі штаб-квартиру розвідувального підрозділу угрупування в цьому місті та командний центр «Палестинський ісламський джихад»

ЦАХАЛ продовжує наступ у Газі

Ізраїльські танки в ніч з п'ятниці на суботу просунулися вглиб районів у центральній і південній частині Гази.

Про це повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що бойові дії, підтримувані інтенсивними повітряними ударами, велися в містах Аль-Бурейдж, Нусейрат і Магаз у центральній частині Гази, а також у Хан-Юнісі на півдні.

Представник ХАМАС із питань охорони здоров'я заявив, що за останні 24 години в центральній частині сектору Газа внаслідок ударів загинули 100 палестинців і 150 отримали поранення. У своїх повідомленнях угрупування не розрізняє цивільних осіб і бойовиків.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що війська 7-ї бронетанкової бригади просунулися далі на півдні Гази, атакувавши об'єкти ХАМАС у Хан-Юнісі, у тому числі штаб-квартиру розвідувального підрозділу угрупування в цьому місті та командний центр «Палестинський ісламський джихад», – йдеться у повідомленні.

За даними ЦАХАЛ, війська вилучили «дуже цінні» розвідувальні матеріали на цих об'єктах.

Водчас військовослужбовці бригади «Гіваті» атакували ще кілька об'єктів ХАМАС на півдні Гази, знищивши бойовиків снайперським вогнем і пострілами з танків.

Війська «Гіваті» також завдали кілька авіаударів по бойовиках ХАМАС у цьому районі та по об'єктах інфраструктури, що належать терористичному угрупованню.

Ізраїльтяни штурмують Хан-Юніс, готуючись до подальшого наступу на це головне південне місто, частину якого вони захопили на початку грудня, – пише видання.

Перед тим, як війська просунулися вглиб Хан-Юніса, ЦАХАЛ повідомив, що 98-а дивізія і ВПС завдали близько 50 ударів по цілях у цьому районі, зокрема по тунелях та інших об'єктах інфраструктури, які використовувалися ХАМАС для нападу на ізраїльські війська.

Кілька боїв за участю наземних військ, авіації та ВМС відбулися в місті Газа, де війська 14-ї резервної бронетанкової бригади ліквідували десятки терористів за підтримки військово-повітряних сил.

Сапери Сил оборони Ізраїлю знищили три тунелі ХАМАС

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 27 грудня заявили про виявлення та знищення трьох тунельних шахт у районі дитячої лікарні «Рантісі» у Газі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Тунельні шахти з’єднувалися із підземними ходами під медичним центром, який використовували терористи угруповання ХАМАС, додали у ЦАХАЛ.

Військові 401-ї бригади ізраїльської армії, 13-та флотилія ВМС Ізраїлю та елітний інженерно-саперний підрозділ «Яхалом» провели розслідування та позначили на мапі три тунельні шахти, виявлені у районі «Рантісі».

Під час операції з’ясувалося, що три шахти «об’єднані широкою підземною кількакілометровою мережею, яка проходить поблизу лікарні і веде до стратегічних точок у центрі міста Газа».

У ЦАХАЛ додали, що тунель під «Рантісі» використовувався бойовиками ХАМАС у якості командного центру для керівництва бойовими діями проти Ізраїлю.

За даними Армії оборони Ізраїлю, в одній із шахт, виявленій у середній школі поруч із «Рантісі», є ліфт, який опускався приблизно на 20 метрів. В іншій шахті, що розташовувалась у будинку командира ВМС ХАМАС, були вибухозахисні двері, які перешкоджали проникненню ізраїльських військ.

Після проведеного розслідування мережа тунелів була знищена ізраїльськими саперами.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЦАХАЛ посилює бойові дії у Газі — Нетаньягу
Нетаньягу
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У тунелі ХАМАС знайшли тіла пʼяти ізраїльських заручників — ЦАХАЛ
Тунель
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЦАХАЛ знищив три тунелі ХАМАС під лікарнею Гази
Тунель

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм