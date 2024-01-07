Ізраїль виявив докази. Бойовики ХАМАС розробляли ракети під керівництвом Ірану
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Ізраїль виявив докази. Бойовики ХАМАС розробляли ракети під керівництвом Ірану

Ракети
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Джерело:  The Times of Israel

Підрозділи ЦАХАЛ у Газі знайшли технологічне обладнання, в тому числі компоненти, які використовує ХАМАС для створення високоточних ракет. Бойовики навчалися під керівництвом Ірану як експлуатувати і розробляти високоточні елементи та стратегічну зброю.

ЦАХАЛ знайшов докази причетності Ірану до виробництва ракет ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю заявила про виявлення доказів того, що ХАМАС розробляв керовані крилаті ракети під керівництвом Ірану.

Про це повідомляє Times of Israel.

Війська, які діють у місті Газа, виявили те, що, за твердженням ізраїльських військових, є технологічним обладнанням, в тому числі компоненти, які використовуються ХАМАС для створення високоточних ракет. До цього часу вважалося, що терористичне угруповання не володіє такими можливостями, – пише видання.

Так, солдати бригади "Нахаль" та спецпризначенці ЦАХАЛ нещодавно здійснили рейд на об'єкт ХАМАС у передмістях міста Газа Дарадж та Туффах та виявили шахту тунелю, що вела до підземного заводу з виробництва зброї.

У ЦАХАЛ заявили, що військові знайшли "компоненти, які доводять, що терористи ХАМАС навчалися під керівництвом Ірану як експлуатувати і створювати високоточні елементи та стратегічну зброю".

Також Армія оборони Ізраїлю опублікувала зображення ракетного двигуна та боєголовки крилатої ракети, розробленої ХАМАС.

Як зазначає видання, відомо, що ХАМАС володіє протитанковими керованими ракетами та невеликими за розмірами безпілотниками малого радіусу дії з вибухівкою, а також саморобними автономними підводними човнами, начиненими вибухівкою. Однак інформації про те, що це угруповання також має керовані ракети дальнього радіусу дії, раніше не було.

Невідомо, чи ХАМАС коли-небудь застосовував свої керовані ракети, чи вони перебувають лише на стадії розробки, – йдеться у матеріалі.

Що відомо про отримані Іраном ракети

Військово-морський флот Ірану отримав крилаті ракети з дальністю польоту 1000 км, а також розвідувальні гелікоптери.

Глава ВМС Ірану Шахрама Ірані зазначив, що крилата ракета Talaeiyeh має дальність польоту понад 1000 км і є "розумною" ракетою, яка може змінювати цілі в середині місії".

Він також додав, що розвідувальні гелікоптери, безпілотники та морські крилаті ракети були серед нових видів озброєння, доданих до арсеналу ВМС. За його словами, "все це обладнання було розроблено і вироблено іранською військовою промисловістю".

Агентство зазначає, що хоча західні військові аналітики стверджують, що Іран іноді перебільшує свої можливості, ракети та безпілотники іранського виробництва є ключовим елементом військової техніки Тегерана.

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