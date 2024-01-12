Американський лідер Джо Байден офіційно підтвердив атаку США та Британії на хуситів у Ємені. Також вказано, що операція відбувалася за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів.
Авіаудари по хуситах у Ємені: що відбувається
Уночі 12 січня американські та британські війська, а також їхні союзники почали завдавати авіаудари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.
Під вогонь потрапили понад десяток об'єктів, що використовуються підтримуваними Іраном хуситами в Ємені, в рамках масованого удару у відповідь з використанням ракет "Томагавк", що запускаються з військових кораблів і винищувачів.
Що важливо розуміти, бомбардування хуситів з боку США, Британії, а також їхніх союзників стало реакцією на те, що 9 січня хусити здійснили свою найбільшу атаку, безпосередньо спрямовану проти американських кораблів.
Джо Байден прокоментував удари по хуситах у Ємені
За словами американського лідера, ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.
Очільник Білого дому звертає увагу на те, що ці напади поставили під загрозу американський персонал, цивільних моряків, а також партнерів США.
Окрім того, наголошується, що понад 50 країн постраждали від 27 нападів на міжнародне комерційне судноплавство. Екіпажі з понад 20 країн зазнали погроз або були захоплені в заручники під час актів піратства.
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