США, Британія та союзники завдали ударів по базах хуситів у Ємені — відео
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Події
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США, Британія та союзники завдали ударів по базах хуситів у Ємені — відео

Джо Байден
авіація США

Американський лідер Джо Байден офіційно підтвердив атаку США та Британії на хуситів у Ємені. Також вказано, що операція відбувалася за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів. 

Авіаудари по хуситах у Ємені: що відбувається

Уночі 12 січня американські та британські війська, а також їхні союзники почали завдавати авіаудари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Під вогонь потрапили понад десяток об'єктів, що використовуються підтримуваними Іраном хуситами в Ємені, в рамках масованого удару у відповідь з використанням ракет "Томагавк", що запускаються з військових кораблів і винищувачів.

Що важливо розуміти, бомбардування хуситів з боку США, Британії, а також їхніх союзників стало реакцією на те, що 9 січня хусити здійснили свою найбільшу атаку, безпосередньо спрямовану проти американських кораблів.

Джо Байден прокоментував удари по хуситах у Ємені

Сьогодні за моєю вказівкою збройні сили США разом з Великою Британією і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів успішно завдали ударів по низці об'єктів в Ємені, які використовувалися бойовиками-хуситами для загрози свободі судноплавства на одному з найбільш важливих водних шляхів світу.

За словами американського лідера, ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.

Очільник Білого дому звертає увагу на те, що ці напади поставили під загрозу американський персонал, цивільних моряків, а також партнерів США.

Окрім того, наголошується, що понад 50 країн постраждали від 27 нападів на міжнародне комерційне судноплавство. Екіпажі з понад 20 країн зазнали погроз або були захоплені в заручники під час актів піратства.

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