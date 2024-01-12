Премʼєр Британії Ріші Сунак прибуде до Києва

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак 12 січня здійснить робочий візит до Києва та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Що відомо про візит Ріші Сунака до Києва

Як зазначає видання, Сунак під час свого візиту оголосить про новий пакет військової допомоги.

Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках, що на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Також прем'єр Британії оголосить про надання гарантій безпеки та гуманітарної допомоги.

Очікується, що Сунак підпише з Зеленським угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона передбачає обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.

У межах візиту до Києва глава британського уряду зустрінеться з працівниками ДСНС, які ліквідовують наслідки російських масованих обстрілів.

Допомога Україні від Британії

Варто зазначити, що Велика Британія була однією з перших країн, які підтримали Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії. Лондон надав військову, фінансову та гуманітарну підтримку. Зокрема, йдеться про передачу Україні танків Challenger 2, далекобійних ракет Storm Shadow і навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Крім того, Британія виступає за членство України в НАТО і активно критикує кремлівський режим публічно.

У травні 2023 року президент Володимир Зеленський відвідав Британію, де провів низку зустрічей. Зокрема, з прем'єром Ріші Сунаком.