Британія вкладає 380 млн дол у виробництво власного ядерного палива

Подолати залежність від російського ядерного палива намагаються у Британії. У рамках програми HALEU у країні вироблятимуть збагачений уран для роботи реакторів наступного покоління. Це також забезпечить робочі місця та інвестиції у північно-західній Англії.

Британія знайшла заміну російському ядерному паливу

Велика Британія інвестує 300 млн фунтів (понад 380 млн дол) для запуску високотехнологічної програми виробництва ядерного палива (HALEU) для ядерних реакторів.

Про це повідомили у пресслужбі уряду Великої Британії.

Запуск програми HALEU дасть змогу Великій Британії постачати світові спеціалізоване ядерне паливо і ще більше ізолювати путінську Росію, – йдеться у повідомленні. Поширити

Метою інвестицій є посилення постачання ядерного палива для нових ядерних проєктів у країні, а також зменшення глобальної залежності від постачання ядерного палива з Росії.

У рамках програми вироблятимуть збагачений уран, який необхідний для роботи реакторів наступного покоління. Зазначається, що програма забезпечить робочі місця та інвестиції у північно-західній Англії.

Велика Британія подарувала світу свою першу діючу атомну електростанцію, і тепер ми будемо першою країною в Європі (поза межами Росії), яка вироблятиме сучасне ядерне паливо, – сказала Клер Коутіньо, міністр енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності Британії. Поширити

У пресслужбі повідомили, що інвестиції є частиною планів із забезпечення до 24 ГВт чистої та надійної атомної енергії до 2050 року, що становить чверть потреб Великої Британії в електроенергії.

Окрім цього, додаткові 10 млн фунтів стерлінгів (понад 12,7 млн дол) британський уряд спрямує на розвиток навичок та майданчиків для виробництва інших передових видів ядерного палива.

Україна забезпечуватиме себе ядерним паливом

До 2026 року Україна завдяки власному виробництву планує наполовину забезпечувати себе ядерним паливом, а іншу половину отримувати від партнерства з Westinghouse.

Про це заявив президент "Енергоатома" Петро Котін під час робочого візиту до одного з відокремлених підрозділів НАЕК, передає пресслужба компанії.

За його словами, прогрес та подальший розвиток нашого власного виробництва закріпить остаточний відхід від технологій з РФ.

Зокрема, Україна продовжує ліцензування, яке має завершитися вже цього року, аби наростити промислове виробництво хвостовиків тепловидільних збірок ядерних реакторів атомних електростанцій, які підприємство "Енергоатома" реалізує за технологією компанії Westinghouse.

Також аналогічний процес передбачений і для головок для паливних касет у 2024 році.