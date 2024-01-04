Недопуск експертів МАГАТЕ в реакторні зали окупованої російськими агресорами Запорізької АЕС може бути спробою приховати реальну ситуацію на станції.
В "Енергоатомі" припустили причину недопуску МАГАТЕ в реакторні зали ЗАЕС
Він нагадав про те, що діяльність окупантів на ЗАЕС здійснюється з повним ігноруванням вказівок "Енергоатому".
Що відомо про ЗАЕС
3 січня МАГАТЕ заявило про недопуск його експертів для перевірки реакторних залів трьох із шести енергоблоків окупованої росіянами ЗАЕС - блоків 1, 2 і 6.
У заяві агентства підкреслюють, що його експертів уперше не допустили в реакторну залу енергоблока в "холодній зупинці", де розташована активна зона реактора і відпрацьоване паливо. Крім того, минулого тижня, як і раніше, було обмежено доступ до деяких частин машинних залів ЗАЕС, зокрема до приміщень блоків 3, 4 і 6. Крім того, експерти МАГАТЕ все ще очікують раніше обіцяного на 19 грудня 2023 року, але так і не наданого доступу на дахи реакторів.
Зазначається, що п'ять із шести реакторів ЗАЕС залишаються в "холодній зупинці", а четвертий енергоблок перебуває в "гарячій зупинці" для виробництва пари й тепла, зокрема для прилеглого Енергодара.
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