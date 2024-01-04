Недопуск экспертов МАГАТЭ в реакторные залы оккупированного российскими агрессорами Запорожской АЭС может быть попыткой скрыть реальную ситуацию на станции.
В "Энергоатоме" допустили причину недопуска МАГАТЭ в реакторные залы ЗАЭС
Он напомнил о том, что деятельность окупантов на ЗАЭС осуществляется с полным игнорированием указаний "Энергоатома".
Что известно о ЗАЭС
3 января МАГАТЭ заявило о недопуске его экспертов для проверки реакторных залов трех из шести энергоблоков оккупированной россиянами ЗАЭС – блоков 1, 2 и 6.
В заявлении агентства подчеркивают, что его эксперты впервые не допустили в реакторный зал энергоблока в "холодной остановке", где расположена активная зона реактора и отработанное топливо. Кроме того, на прошлой неделе по-прежнему был ограничен доступ к некоторым частям машинных залов ЗАЭС, в частности к помещениям блоков 3, 4 и 6. Кроме того, эксперты МАГАТЭ все еще ожидают ранее обещанного на 19 декабря 2023 года, но так и не предоставленного доступа на крыши реакторов.
Отмечается, что пять из шести реакторов ЗАЭС остаются в "холодной остановке", а четвертый энергоблок находится в "горячей остановке" для производства пара и тепла, в том числе для близлежащего Энергодара.
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