В "Энергоатоме" допустили причину недопуска МАГАТЭ в реакторные залы ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации

В "Энергоатоме" допустили причину недопуска МАГАТЭ в реакторные залы ЗАЭС

НАЭК "Энергоатом"
ЗАЭС
Read in English
Читати українською

Недопуск экспертов МАГАТЭ в реакторные залы оккупированного российскими агрессорами Запорожской АЭС может быть попыткой скрыть реальную ситуацию на станции.

В "Энергоатоме" допустили причину недопуска МАГАТЭ в реакторные залы ЗАЭС

Факт недопуска экспертов мониторинговой миссии Агентства в реакторные залы, где расположены активные зоны реакторов и находится отработанное ядерное топливо, может быть попыткой российских оккупантов скрыть истинную ситуацию на ЗАЭС, - отметил Котин.

Единственный выход – полная демилитаризация, деоккупация ЗАЭС и прилегающих территорий. Это ключевая предпосылка для восстановления не только ядерной безопасности, но и уважения международного права, - подчеркнул глава "Энергоатома".

Он напомнил о том, что деятельность окупантов на ЗАЭС осуществляется с полным игнорированием указаний "Энергоатома".

Единственный легитимный оператор ЗАЭС, крупнейшего в Европе атомного объекта, - это "Энергоатом", так что только возвращение станции под полный контроль Украины может обеспечить ее ядерную и радиационную безопасность, - подчеркнул Котин.

Что известно о ЗАЭС

3 января МАГАТЭ заявило о недопуске его экспертов для проверки реакторных залов трех из шести энергоблоков оккупированной россиянами ЗАЭС – блоков 1, 2 и 6.

В заявлении агентства подчеркивают, что его эксперты впервые не допустили в реакторный зал энергоблока в "холодной остановке", где расположена активная зона реактора и отработанное топливо. Кроме того, на прошлой неделе по-прежнему был ограничен доступ к некоторым частям машинных залов ЗАЭС, в частности к помещениям блоков 3, 4 и 6. Кроме того, эксперты МАГАТЭ все еще ожидают ранее обещанного на 19 декабря 2023 года, но так и не предоставленного доступа на крыши реакторов.

Отмечается, что пять из шести реакторов ЗАЭС остаются в "холодной остановке", а четвертый энергоблок находится в "горячей остановке" для производства пара и тепла, в том числе для близлежащего Энергодара.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Гендиректор МАГАТЭ сделал заявление после блекаута на оккупированной ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ сделал заявление после блекаута на оккупированной ЗАЭС
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Большие риски. ЗАЭС несколько дней была на одной линии электропередачи — МАГАТЭ
ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР заявили о новом требовании властей РФ к украинцам на ЗАЭС
ГУР
ЗАЭС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.