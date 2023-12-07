Большие риски. ЗАЭС несколько дней была на одной линии электропередачи — МАГАТЭ

Такая ситуация делает станцию очень уязвимой для дальнейших сбоев в энергосистеме в условиях войны РФ против Украины.
ЗАЭС "висела на волоске"
Захваченная российскими оккупантами Запорожская атомная электростанция несколько дней зависела от единой линии электропередачи для подачи необходимой электроэнергии, необходимой для охлаждения шести реакторов и других важных функций ядерной безопасности.
Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.
Он подчеркнул, что такая ситуация делает станцию очень уязвимой для дальнейших сбоев в энергосистеме в условиях продолжающейся войны РФ против Украины.
Гросси отметил, что на объекте в прошлую субботу произошел уже восьмой "блэкаут", в результате чего ЗАЭС временно перешла на аварийные дизель-генераторы.
Представители российской стороны рассказали экспертам Агентства, что на захваченной украинской АЭС ремонт планируется завершить к началу следующей недели.
До широкомасштабного вторжения РФ в Украину на Запорожской АЭС находились четыре линии 750 кВ, а также несколько резервных вариантов.
Команда МАГАТЭ также сообщила, что 4-й реакторный блок, главные охлаждающие насосы которого останавливались из-за отключения внешнего электроснабжения на той неделе, снова находится в режиме горячей остановки, производя тепло и пар для площадки и Энергодара. Остальные пять реакторов остаются в режиме холодной остановки.
Риск ядерной аварии
Он добавил, что от ядерной аварии "никто не выиграет" и "ее необходимо избежать".
Крупнейшая в Европе украинская атомная электростанция была оккупирована российскими войсками весной прошлого года. Захватчики разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистемы Украины.
На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию надзирателей.
Ранее в "Энергоатоме" отмечали, что повторяющиеся на ЗАЭС "блэкауты" могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.
Восьмой полный блэкаут состоялся на оккупированной Запорожской АЭС ночью 2 декабря.
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