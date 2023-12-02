Гендиректор МАГАТЭ сделал заявление после блекаута на оккупированной ЗАЭС

Генеральный директор Международной атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси обнародовал заявление на счет полного блекаута на оккупированной россиянами Запорожской АЭС, который произошел ночью 2 ноября.

МАГАТЭ отреагировало на блекаут на ЗАЭС

Гросси отметил, что отключение внешнего электроснабжения является еще одним напоминанием о ненадежной ситуации с ядерной безопасностью и безопасностью на станции, на которую могут повлиять события вдали от самой площадки.

МАГАТЭ продолжает делать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию. Я также призываю все стороны не предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу станцию. Поделиться

На время исчезновения внешней электроэнергии была прервана работа четырех главных насосов теплоносителя одного из реакторов ЗАЭС – энергоблока №4.

В МАГАТЭ сообщили, что сейчас установку возвращают с полугорячей остановки на горячую остановку, чтобы производить отопление для объекта и Энергодара. Остальные пять реакторов остаются в режиме холодной остановки.

Это было первое полное внешнее отключение электроэнергии ЗАЭС с 22 мая этого года.

Что известно о блекауте на ЗАЭС 2 ноября

ЗАЭС ночью потеряла внешнее электроснабжение и временно полагалась на аварийные дизель-генераторы для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения реакторов.

Это уже восьмой случай, когда крупнейшая атомная электростанция Европы испытала полное отключение электроэнергии.

В результате автоматически заработали 20 дизель-генераторов. Сотрудники ЗАЭС тогда сократили количество действующих до восьми дизель-генераторов, достаточных для того, чтобы шесть реакторов станции – все остановлены – имели достаточно мощности для необходимого охлаждения.

Единственная основная линия электропередачи, оставшаяся на ЗАЭС по сравнению с четырьмя до войны, была восстановлена сегодня после 8 утра.