Блэкауты на ЗАЭС угрожают катастрофой не только для Украины.

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, очередной блекаут на оккупированной преступной армией РФ Запорожской АЭС создал риски масштабной техногенной катастрофы, которая распространилась бы далеко за пределы Украины.
Что известно о продвижении армией РФ катастрофы на ЗАЭС
Галущенко отметил, что в настоящее время электроснабжение ЗАЭС уже возобновлено.
Он призвал соответствующие международные организации, в частности МАГАТЭ, и мировое сообщество, жестче реагировать на террористические действия армии РФ на территории ЗАЭС.
Галущенко предупредил о масштабных последствиях в случае аварии не только для Украины, но и для стран-соседей, в частности той же России.
По его словам, в прошлом году были проанализированы сценарии в случае аварии, когда в результате выброса радиация распространилась бы на оккупированную Россией территорию Крыма, достигла бы Турции и Румынии.
Он подчеркнул, что у человечества есть опыт подобных техногенных катастроф, однако следует учитывать, что Запорожская АЭС является едва ли не самой большой в Европе с шестью блоками, что значительно повышает риски возникновения аварийной ситуации.
Что известно об очередном блекауте на ЗАЭС
По информации представителей "Энергоатома", полный блекаут произошел на оккупированной Запорожской АЭС ночью 2 декабря. Это создает угрозу ядерной и радиационной сохранности на станции.
Отмечается, что вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС – Ферросплавная" напряжением 330 кВ.
Из-за нее ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы. Кроме того, в 02:31 во время воздушной тревоги была обесточена последняя линия "Запорожская АЭС – Днепровская" напряжением 750 кВ.
Из-за блекаута Запорожская АЭС перешла на питание собственных потребностей от дизельгенераторов. Включились все 20 генераторов, затем в работе оставили 8.
"Энергоатом" отмечает, что самая большая угроза безопасности в таком состоянии существует на 4 энергоблоке. Она вызвана тем, что оккупанты использовали его с нарушением. Блок требует срочного перевода в холодное состояние.
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