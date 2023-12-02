Блэкауты на ЗАЭС угрожают катастрофой не только для Украины.
Категория
Украина
Дата публикации

Блэкауты на ЗАЭС угрожают катастрофой не только для Украины.

ЗАЭС
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, очередной блекаут на оккупированной преступной армией РФ Запорожской АЭС создал риски масштабной техногенной катастрофы, которая распространилась бы далеко за пределы Украины.

Что известно о продвижении армией РФ катастрофы на ЗАЭС

Галущенко отметил, что в настоящее время электроснабжение ЗАЭС уже возобновлено.

Но ключевое то, что состоялся очередной – восьмой, блекаут на ЗАЭС. Каждый блекаут – это угроза аварии, это ситуация на грани повторения Фукусимы в Украине, - подчеркнул глава Минэнерго.

Он призвал соответствующие международные организации, в частности МАГАТЭ, и мировое сообщество, жестче реагировать на террористические действия армии РФ на территории ЗАЭС.

Галущенко предупредил о масштабных последствиях в случае аварии не только для Украины, но и для стран-соседей, в частности той же России.

По его словам, в прошлом году были проанализированы сценарии в случае аварии, когда в результате выброса радиация распространилась бы на оккупированную Россией территорию Крыма, достигла бы Турции и Румынии.

А расчеты в этом году показывали, что взрыв радиации пойдет больше на западную часть Украины и страны, граничащие с нами на западной границе. Это очень опасная ситуация вообще, – подчеркнул Галущенко.

Он подчеркнул, что у человечества есть опыт подобных техногенных катастроф, однако следует учитывать, что Запорожская АЭС является едва ли не самой большой в Европе с шестью блоками, что значительно повышает риски возникновения аварийной ситуации.

Что известно об очередном блекауте на ЗАЭС

По информации представителей "Энергоатома", полный блекаут произошел на оккупированной Запорожской АЭС ночью 2 декабря. Это создает угрозу ядерной и радиационной сохранности на станции.

Отмечается, что вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС – Ферросплавная" напряжением 330 кВ.

Из-за нее ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы. Кроме того, в 02:31 во время воздушной тревоги была обесточена последняя линия "Запорожская АЭС – Днепровская" напряжением 750 кВ.

Из-за блекаута Запорожская АЭС перешла на питание собственных потребностей от дизельгенераторов. Включились все 20 генераторов, затем в работе оставили 8.

"Энергоатом" отмечает, что самая большая угроза безопасности в таком состоянии существует на 4 энергоблоке. Она вызвана тем, что оккупанты использовали его с нарушением. Блок требует срочного перевода в холодное состояние.

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