Блекаути на ЗАЕС загрожують катастрофою не тільки для України — Галущенко

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, черговий блекаут на окупованій злочинною армією РФ Запорізькій АЕС створив ризики масштабної техногенної катастрофи, яка поширилася б далеко за межі України.

Що відомо про провування армією РФ катастрофи на ЗАЕС

Галущенко зазначив, що наразі електропостачання ЗАЕС вже відновлено.

Але ключове те, що відбувся черговий – восьмий, блекаут на ЗАЕС. Кожний блекаут це загроза аварії, це ситуація на межі повторення Фукусіми в Україні, - наголосив глава Міненерго. Поширити

Він закликав відповідні міжнародні організації, зокрема, МАГАТЕ, та світову спільноту, жорсткіше реагувати на терористичні дії армії РФ на території ЗАЕС.

Галущенко попередив про масштабні наслідки у разі аварії не тільки для України, а й для країн-сусідів, зокрема, тієї ж Росїі.

За його словами, минулого року були проаналізовані сценарії у разі аварії, коли внаслідок викиду радіація поширилась би на окуповану Росією територію Криму, досягла б Туреччини та Румунії.

А розрахунки цього року показували, що вибух радіації піде більше на західну частину України і на країни, які межують з нами на західному кордоні. Це дуже небезпечна ситуація взагалі, - наголосив Галущенко. Поширити

Він підкреслив, що людство має досвід подібних техногенних катастроф, однак слід враховувати, що Запорізька АЕС є чи не найбільшою в Європі із шістьма блоками, що значно підвищує ризики виникнення аварійної ситуації.

Що відомо про черговий блекаут на ЗАЕС

За інформацією представників “Енергоатому”, повний блекаут стався на окупованій Запорізькій АЕС вночі 2 грудня. Це створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці на станції.

Зазначається, що ввечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ.

Через неї ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Крім того, о 02:31 під час повітряної тривоги було знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ.

Через блекаут Запорізька АЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Увімкнулися усі 20 генераторів, потім у роботі залишили 8.

"Енергоатом" наголошує, що найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням. Блок потребує термінового переведення до холодного стану.