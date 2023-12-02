Блекаути на ЗАЕС загрожують катастрофою не тільки для України — Галущенко

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, черговий блекаут на окупованій злочинною армією РФ Запорізькій АЕС створив ризики масштабної техногенної катастрофи, яка поширилася б далеко за межі України.
Що відомо про провування армією РФ катастрофи на ЗАЕС
Галущенко зазначив, що наразі електропостачання ЗАЕС вже відновлено.
Він закликав відповідні міжнародні організації, зокрема, МАГАТЕ, та світову спільноту, жорсткіше реагувати на терористичні дії армії РФ на території ЗАЕС.
Галущенко попередив про масштабні наслідки у разі аварії не тільки для України, а й для країн-сусідів, зокрема, тієї ж Росїі.
За його словами, минулого року були проаналізовані сценарії у разі аварії, коли внаслідок викиду радіація поширилась би на окуповану Росією територію Криму, досягла б Туреччини та Румунії.
Він підкреслив, що людство має досвід подібних техногенних катастроф, однак слід враховувати, що Запорізька АЕС є чи не найбільшою в Європі із шістьма блоками, що значно підвищує ризики виникнення аварійної ситуації.
Що відомо про черговий блекаут на ЗАЕС
За інформацією представників “Енергоатому”, повний блекаут стався на окупованій Запорізькій АЕС вночі 2 грудня. Це створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці на станції.
Зазначається, що ввечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ.
Через неї ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Крім того, о 02:31 під час повітряної тривоги було знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ.
Через блекаут Запорізька АЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Увімкнулися усі 20 генераторів, потім у роботі залишили 8.
"Енергоатом" наголошує, що найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням. Блок потребує термінового переведення до холодного стану.
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