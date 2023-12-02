Гендиректор МАГАТЕ зробив заяву після блекауту на окупованій ЗАЕС

МАГАТЕ відреагувало на блекаут на ЗАЕС

Гроссі зазначив, що відключення зовнішнього електропостачання є ще одним нагадуванням про ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на станції, на яку можуть вплинути події далеко від самого майданчика.

МАГАТЕ продовжує робити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії. Я також закликаю всі сторони не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу станцію. Поширити

На час зникнення зовнішнього електроенергії була перервана робота чотирьох головних насосів теплоносія одного з реакторів ЗАЕС – енергоблока №4.

У МАГАТЕ повідомили, що зараз установку повертають із напівгарячої зупинки на гарячу зупинку, щоб виробляти опалення для об’єкта та Енергодара. Інші п'ять реакторів залишаються в режимі холодної зупинки.

Це було перше повне зовнішнє відключення електроенергії ЗАЕС з 22 травня цього року.

Що відомо про блекаут на ЗАЕС 2 листопада

ЗАЕС вночі втратила зовнішнє електропостачання та тимчасово покладалася на аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії, необхідної для охолодження своїх реакторів.

Це вже восьмий випадок, коли найбільша атомна електростанція Європи зазнала повного відключення електроенергії.

В результаті автоматично запрацювали 20 дизель-генераторів. Співробітники ЗАЕС тоді скоротили кількість діючих до восьми дизель-генераторів, достатніх для того, щоб шість реакторів станції – усі зупинені – мали достатньо потужності для необхідного охолодження.

Єдину основну лінію електропередачі, що залишилася на ЗАЕС порівняно з чотирма до війни – було відновлено сьогодні після 8 ранку.