Гендиректор МАГАТЕ зробив заяву після блекауту на окупованій ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародної атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі оприлюднив заяву щодо повного блекауту на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, який стався вночі 2 листопада.
МАГАТЕ відреагувало на блекаут на ЗАЕС
Гроссі зазначив, що відключення зовнішнього електропостачання є ще одним нагадуванням про ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на станції, на яку можуть вплинути події далеко від самого майданчика.
На час зникнення зовнішнього електроенергії була перервана робота чотирьох головних насосів теплоносія одного з реакторів ЗАЕС – енергоблока №4.
У МАГАТЕ повідомили, що зараз установку повертають із напівгарячої зупинки на гарячу зупинку, щоб виробляти опалення для об’єкта та Енергодара. Інші п'ять реакторів залишаються в режимі холодної зупинки.
Це було перше повне зовнішнє відключення електроенергії ЗАЕС з 22 травня цього року.
Що відомо про блекаут на ЗАЕС 2 листопада
ЗАЕС вночі втратила зовнішнє електропостачання та тимчасово покладалася на аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії, необхідної для охолодження своїх реакторів.
Це вже восьмий випадок, коли найбільша атомна електростанція Європи зазнала повного відключення електроенергії.
В результаті автоматично запрацювали 20 дизель-генераторів. Співробітники ЗАЕС тоді скоротили кількість діючих до восьми дизель-генераторів, достатніх для того, щоб шість реакторів станції – усі зупинені – мали достатньо потужності для необхідного охолодження.
Єдину основну лінію електропередачі, що залишилася на ЗАЕС порівняно з чотирма до війни – було відновлено сьогодні після 8 ранку.
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