Угроза радиационной сохранности. На ЗАЭС произошел полный блекаут
Категория
Украина
Дата публикации

Угроза радиационной сохранности. На ЗАЭС произошел полный блекаут

НАЭК "Энергоатом"
ЗАЭС
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Полный блекаут произошел на оккупированной Запорожской АЭС ночью 2 декабря. Это создает угрозу ядерной и радиационной сохранности на станции.

Что известно о блекауте на ЗАЭС

Отмечается, что вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС – Ферросплавная" напряжением 330 кВ.

Из-за нее ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы. Кроме того, в 02:31 во время воздушной тревоги была обесточена последняя линия "Запорожская АЭС – Днепровская" напряжением 750 кВ.

Из-за блекаута Запорожская АЭС перешла на питание собственных потребностей от дизельгенераторов. Включились все 20 генераторов, затем в работе оставили 8.

"Энергоатом" отмечает, что самая большая угроза безопасности в таком состоянии существует на 4 энергоблоке. Она вызвана тем, что оккупанты использовали его с нарушением. Блок требует срочного перевода в холодное состояние.

Обесточение главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону, приводит к переходу реакторной установки в режим естественной циркуляции. Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом и может привести к отказу основного оборудования энергоблока, - говорится в сообщении.

Украинские специалисты в 7:00 возобновили связь украинской энергосистемой, а именно возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.

"Энергоатом" подчеркивает, что очередной блекаут создает угрозу ядерной и радиационной безопасности.

Какая ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Более того, оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию надзирателей.

Ранее в "Энергоатоме" отмечалось, что с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже 7 полных блекаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

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