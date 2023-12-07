Великі ризики. ЗАЕС кілька днів була на одній лінії електропередачі — МАГАТЕ

Така ситуація робить станцію дуже вразливою для подальших збоїв в енергосистемі в умовах війни РФ проти України.
ЗАЕС “висіла на волосині”
Захоплена російськими окупантами Запорізька атомна електростанція протягом кількох днів залежала від єдиної лінії електропередачі для подачі необхідної електроенергії, необхідної для охолодження шести реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки.
Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.
Він наголосив, що така ситуація робить станцію дуже вразливою для подальших збоїв в енергосистемі в умовах триваючої війни РФ проти України.
Гроссі зазначив, що на об'єкті минулої суботи стався вже восьмий "блекаут", внаслідок чого ЗАЕС тимчасово перейшла на аварійні дизель-генератори.
Представники російської сторони розповіли експертам Агентства, що на захопленій українською АЕС ремонт планується завершити до початку наступного тижня.
До широкомасштабного вторгнення РФ в Україну на Запорізькій АЕС було чотири лінії 750 кВ, а також кілька резервних варіантів.
Команда МАГАТЕ також повідомила, що 4-й реакторний блок, головні охолоджуючі насоси якого зупинялися через відключення зовнішнього електропостачання на тому тижні, знову знаходиться в режимі гарячого зупину, виробляючи тепло і пар для майданчика та Енергодару. Інші п'ять реакторів залишаються в режимі холодного зупину.
Ризик ядерної аварії
Він додав, що від ядерної аварії "ніхто не виграє", й "її необхідно уникнути".
Найбільшу в Європі українську атомну електростанцію було окуповано російськими військами навесні минулого року. Загарбники розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистеми України.
На станції знаходяться експерти МАГАТЕ. На початку листопада агенція провела вже 13 ротацію наглядачів.
Раніше в "Енергоатомі" зазначали, що "блекаути", що повторюються на ЗАЕС, можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не тільки для України, а й для інших держав.
Восьмий повний "блекаут" відбувся на окупованій Запорізькій АЕС уночі 2 грудня.
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