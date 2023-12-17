В ГУР заявили о новом требовании властей РФ к украинцам на ЗАЭС

Согласно данным украинских разведчиков, российские оккупационные власти решили до конца года "паспортизировать" несколько сотен украинцев, работающих на Запорожской АЭС.

Россияне шантажируют украинцев на ЗАЭС

Как сообщает Главное управление разведки Украины, страна-агрессорка усиливает давление на украинских граждан, работающих на ЗАЭС, поскольку хочет, чтобы они получили российские паспорта и подписали контракты с "Росатомом".

Российские захватчики требуют, чтобы несколько сотен украинских работников были паспортизированы, а также подписали контракты до 31 декабря.

Команда ГУР обращает внимание на то, что оккупанты намеренно избирательно лишают людей доступа к рабочим местам, аннулируя пропуска, а также создали телеграмм-бот для анонимных доносов среди работников ЗАЭС.

Среди российских энергетиков растет недовольство из-за невыполненных обещаний по срокам командировок на оккупированную АЭС — вместо двух месяцев они должны работать по пол года и дольше, поскольку России трудно найти желающих квалифицированных специалистов им взамен. Поделиться

Что известно о блэкауте на ЗАЭС 2 ноября

Как уже упоминалось ранее, ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение и временно полагалась на аварийные дизель-генераторы для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения реакторов.

Что важно понимать это был 8 случай, когда крупнейшая атомная электростанция Европы испытала полное отключение электроэнергии.