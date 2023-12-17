У ГУР заявили про нову вимогу влади РФ до українців на ЗАЕС
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР заявили про нову вимогу влади РФ до українців на ЗАЕС

ГУР
ЗАЕС

Згідно з даними українських розвідників, російська окупаційна влада вирішила до кінця року "паспортизувати" декілька сотень українців, які працюють на Запорізькій АЕС.

Росіяни шантажують українців на ЗАЕС

Як повідомляє Головне управління розвідки України, країна-агресорка посилює тиск на українських громадян, які працюють на ЗАЕС, оскільки хочуть, щоб ті отримали російські паспорти та підписати контракти з "Росатомом".

Російські загарбники вимагають, щоб декілька сотень українських працівників мають бути "паспортизовані" та підписати контракти до 31 грудня.

Команда ГУР звертає увагу на те, що окупанти навмисно вибірково позбавляють людей доступу до робочих місць, анулюючи перепустки, а також створили телеграм-бот для анонімних доносів серед працівників ЗАЕС.

Серед російських енергетиків зростає невдоволення через невиконані обіцянки щодо термінів відряджень на окуповану АЕС — замість двох місяців вони мають працювати по пів року й довше, оскільки Росії важко знайти охочих кваліфікованих фахівців їм на заміну.

Що відомо про блекаут на ЗАЕС 2 листопада

Як уже згадувалося раніше, ЗАЕС втратила зовнішнє електропостачання та тимчасово покладалася на аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії, необхідної для охолодження своїх реакторів.

Що важливо розуміти це був 8випадок, коли найбільша атомна електростанція Європи зазнала повного відключення електроенергії.

В результаті автоматично запрацювали 20 дизель-генераторів. Співробітники ЗАЕС тоді скоротили кількість діючих до восьми дизель-генераторів, достатніх для того, щоб шість реакторів станції – усі зупинені – мали достатньо потужності для необхідного охолодження.

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