Британия вкладывает 380 млн долл в производство собственного ядерного топлива

Преодолеть зависимость от российского ядерного топлива пытаются в Британии. В рамках программы HALEU в стране будет производиться обогащенный уран для работы реакторов следующего поколения. Это также обеспечит рабочие места и инвестиции в северо-западной Англии.

Великобритания нашла замену российскому ядерному топливу

Великобритания инвестирует 300 млн фунтов (более 380 млн долл) для запуска высокотехнологичной программы производства ядерного топлива (HALEU) для ядерных реакторов.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Великобритании.

Запуск программы HALEU позволит Великобритании поставлять миру специализированное ядерное топливо и еще больше изолировать путинскую Россию, – говорится в сообщении. Поделиться

Целью инвестиций является усиление поставок ядерного топлива для новых ядерных проектов в стране, а также уменьшение глобальной зависимости от поставок ядерного топлива из России.

В рамках программы будут производить обогащенный уран, необходимый для работы реакторов следующего поколения. Программа обеспечит рабочие места и инвестиции в северо-западной Англии.

Великобритания подарила миру свою первую действующую атомную электростанцию, и теперь мы будем первой страной в Европе (вне России), которая будет производить современное ядерное топливо, – сказала Клер Коутиньо, министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Британии. Поделиться

В пресс-службе сообщили, что инвестиции являются частью планов по обеспечению до 24 ГВт чистой и надежной атомной энергии до 2050 года, что составляет четверть потребностей Великобритании в электроэнергии.

Кроме этого, дополнительные 10 млн фунтов стерлингов (свыше 12,7 млн долл) британское правительство направит на развитие навыков и площадок для производства других передовых видов ядерного топлива.

Украина будет обеспечивать себя ядерным топливом

К 2026 году Украина благодаря собственному производству планирует наполовину снабжать себя ядерным топливом, а другую половину получать от партнерства с Westinghouse.

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин во время рабочего визита в одно из обособленных подразделений НАЭК, передает пресс-служба компании.

По его словам, прогресс и дальнейшее развитие нашего собственного производства закрепит окончательный уход от технологий из РФ.

В частности, Украина продолжает лицензирование, которое должно завершиться уже в этом году, чтобы нарастить промышленное производство хвостовиков тепловыделяющих сборок ядерных реакторов атомных электростанций, реализуемых предприятием "Энергоатома" по технологии компании Westinghouse.

Также аналогичный процесс предусмотрен и для головок для топливных кассет в 2024 году.