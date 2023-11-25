Украина близка к созданию собственной линии сборки ядерного топлива — Энергоатом

Следующая задача – строительство новой линии сборки ядерного топлива. Уже с 2026 года, благодаря собственному производству, Украина будет обеспечивать себя ядерным топливом на 50%, а другую половину будет получать от партнеров из Westinghouse.

Украина будет обеспечивать себя ядерным топливом

К 2026 году Украина благодаря собственному производству планирует наполовину снабжать себя ядерным топливом, а другую половину получать от партнерства с Westinghouse.

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин во время рабочего визита в одно из обособленных подразделений НАЭК, передает пресс-служба компании.

По его словам, прогресс и дальнейшее развитие нашего собственного производства закрепит окончательный уход от технологий из РФ.

В частности, Украина продолжает лицензирование, которое должно завершиться уже в этом году, чтобы нарастить промышленное производство хвостовиков тепловыделяющих сборок ядерных реакторов атомных электростанций, которые предприятие "Энергоатома" реализует по технологии компании Westinghouse.

Также аналогичный процесс предусмотрен и для головок для топливных кассет в 2024 году.

Мы двигаемся в том темпе, на который и рассчитывали с самого начала. Следующая задача – строительство новой линии сборки. По нашим планам, уже с 2026 года, благодаря собственному производству, Украина будет обеспечивать себя ядерным топливом на 50%, а другую половину будет получать от партнеров из Westinghouse, – отметил Котин. Поделиться

Добавляется, что украинские инженеры-атомщики производят элементы для топлива, которое затем используется в энергоблоках ВВЭР-440 советской разработки.

США помогут Украине укрепить энергосистему

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила , что соглашение с Украиной предусматривает 522 млн долл США, которые пойдут на укрепление сети, усиление евроинтеграции и улучшение управления энергетическими государственными предприятиями.

Полмиллиарда долларов США на модернизацию, защиту и повышение прозрачности и конкурентоспособности энергетического сектора Украины: это важно для победы в будущем, – написала она. Поделиться

Целью соглашения является сотрудничество с целью улучшения устойчивости энергетической системы Украины, в частности, путем восстановления критической инфраструктуры, внедрения распределенной генерации, реформирования энергетического сектора и содействия послевоенному переходу Украины к низкоуглеродистой, конкурентоспособной и интегрированной в ЕС энергетической экономике.