Україна близька до створення власної лінії збірки ядерного палива — Енергоатом

Наступне завдання – будівництво нової лінії збірки ядерного палива. Вже з 2026 року завдяки власному виробництву Україна забезпечуватиме себе ядерним паливом на 50%, а іншу половину отримуватиме від партнерів з Westinghouse.

Україна забезпечуватиме себе ядерним паливом

До 2026 року Україна завдяки власному виробництву планує наполовину забезпечувати себе ядерним паливом, а іншу половину отримувати від партнерства з Westinghouse.

Про це заявив президент "Енергоатома" Петро Котін під час робочого візиту до одного з відокремлених підрозділів НАЕК, передає пресслужба компанії.

За його словами, прогрес та подальший розвиток нашого власного виробництва закріпить остаточний відхід від технологій з РФ.

Зокрема, Україна продовжує ліцензування, яке має завершитися вже цього року, аби наростити промислове виробництво хвостовиків тепловидільних збірок ядерних реакторів атомних електростанцій, які підприємство "Енергоатома" реалізує за технологією компанії Westinghouse.

Також аналогічний процес передбачений і для головок для паливних касет у 2024 році.

Ми рухаємося у тому темпі, на який і розраховували від самого початку. Наступне завдання – будівництво нової лінії збірки. За нашими планами, вже з 2026 року завдяки власному виробництву Україна забезпечуватиме себе ядерним паливом на 50%, а іншу половину отримуватиме від партнерів з Westinghouse, – зазначив Котін. Поширити

Додається, що українські інженери-атомники виготовляють елементи для палива, яке потім використовується в енергоблоках ВВЕР-440 радянської розробки.

США допоможуть Україні зміцнити енергосистему

Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що угода з Україною передбачає 522 млн дол США, які підуть на зміцнення мережі, посилення євроінтеграції та покращення управління енергетичними державними підприємствами.

Півмільярда доларів США на модернізацію, захист і підвищення прозорості та конкурентоспроможності енергетичного сектора України: це важливо для перемоги в майбутньому, – написала вона. Поширити

Метою угоди є співпраця з метою покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема шляхом відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу України до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до ЄС енергетичної економіки.