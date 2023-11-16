Частковий блекаут. На Запорізькій АЕС відбулося небезпечне знеструмлення — Енергоатом

Некомпетентні дії російських окупантів та працівників "Росатома" 14 листопада призвели до часткового блекауту на Запорізькій АЕС.

Окупанти спричинили блекаут на ЗАЕС

14 листопада відбулося часткове знеструмлення окупованої російською армією Запорізької АЕС.

Про це повідомила пресслужба “Енергоатому” у Facebook.

Відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин. Поширити

У цей час окупаційне керівництво станції зʼясовувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками, до яких призвели своїми некомпетентними діями, – йдеться в повідомленні. Поширити

Ці дані підтвердили інспектори МАГАТЕ, які перебувають на майданчику тимчасово окупованої ЗАЕС.

В "Енергоатомі" наголосили, що через цілковиту непрофесійність російських окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та більшає небезпечних випадків його відмов. Перебування рашистів на найбільшому атомному обʼєкті Європи загрожує ядерній та радіаційній безпеці.

Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора – НАЕК "Енергоатом", бо лише так гарантуватиметься дотримання ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта, – наголосили в компанії. Поширити

Від початку окупації Запорізької АЕС рашистами там сталося 7 повних блекаутів.

Росіяни хочуть провести аварійні навчання на ЗАЕС

Окупаційна адміністрація Запорізької АЕС планує провести у листопаді аварійні навчання – вперше після захоплення електростанції на початку березня 2022 року.

Протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ продовжували здійснювати обхід станції, відвідавши сховища "свіжого" палива, аварійні дизель-генератори енергоблока № 1, відкритий розподільчий пункт 750-кіловольтної лінії електропередачі, центральний склад та тимчасовий центр аварійного реагування. Їм було повідомлено, що на листопад заплановані аварійні навчання, перші від початку конфлікту, - йдеться у повідомленні. Поширити

Також зазначається, що після закриття минулого місяця корпусу реактора енергоблока №3, який залишався відкритим після проведення технічного обслуговування у 2022 році, окупаційне керівництво АЕС поінформувало експертів МАГАТЕ, що "зараз тривають гідравлічні випробування парогенераторів енергоблока, які завершаться на вихідних, після чого будуть проведені випробування на первинному та вторинному контурах охолодження". Експертам МАГАТЕ у п’ятницю було підтверджено, що після завершення гідравлічних випробувань енергоблок №3 буде перебувати в "холодному" стані.

Крім того, експертам МАГАТЕ було сказано, що окупаційне керівництво ЗАЕС не планує перезапускати жоден з енергоблоків, чотири з яких перебувають у "холодному" і два - в "гарячому" резерві для вироблення пари для різних функцій ядерної безпеки та опалювання Енергодара в зимовий період.