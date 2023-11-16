Частковий блекаут. На Запорізькій АЕС відбулося небезпечне знеструмлення — Енергоатом

Некомпетентні дії російських окупантів та працівників "Росатома" 14 листопада призвели до часткового блекауту на Запорізькій АЕС.
Окупанти спричинили блекаут на ЗАЕС
14 листопада відбулося часткове знеструмлення окупованої російською армією Запорізької АЕС.
Про це повідомила пресслужба “Енергоатому” у Facebook.
Ці дані підтвердили інспектори МАГАТЕ, які перебувають на майданчику тимчасово окупованої ЗАЕС.
В "Енергоатомі" наголосили, що через цілковиту непрофесійність російських окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та більшає небезпечних випадків його відмов. Перебування рашистів на найбільшому атомному обʼєкті Європи загрожує ядерній та радіаційній безпеці.
Від початку окупації Запорізької АЕС рашистами там сталося 7 повних блекаутів.
Росіяни хочуть провести аварійні навчання на ЗАЕС
Окупаційна адміністрація Запорізької АЕС планує провести у листопаді аварійні навчання – вперше після захоплення електростанції на початку березня 2022 року.
Також зазначається, що після закриття минулого місяця корпусу реактора енергоблока №3, який залишався відкритим після проведення технічного обслуговування у 2022 році, окупаційне керівництво АЕС поінформувало експертів МАГАТЕ, що "зараз тривають гідравлічні випробування парогенераторів енергоблока, які завершаться на вихідних, після чого будуть проведені випробування на первинному та вторинному контурах охолодження". Експертам МАГАТЕ у п’ятницю було підтверджено, що після завершення гідравлічних випробувань енергоблок №3 буде перебувати в "холодному" стані.
Крім того, експертам МАГАТЕ було сказано, що окупаційне керівництво ЗАЕС не планує перезапускати жоден з енергоблоків, чотири з яких перебувають у "холодному" і два - в "гарячому" резерві для вироблення пари для різних функцій ядерної безпеки та опалювання Енергодара в зимовий період.
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