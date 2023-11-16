Частичный блэкаут. На Запорожской АЭС произошло опасное обесточивание — Энергоатом

Некомпетентные действия российских оккупантов и работников "Росатома" 14 ноября привели к частичному блэкауту на Запорожской АЭС.

Оккупанты обесточили ЗАЭС

14 ноября произошло частичное обесточивание оккупированной российской армией Запорожской АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" в Facebook.

Произошло обесточивание на шестом энергоблоке ЗАЭС, в результате чего запустились работающие 90 минут дизель-генераторы и системы безопасности. Поделиться

В настоящее время оккупационное руководство станции выясняло причины обесточивания и решало, что делать с последствиями, к которым привели своими некомпетентными действиями, – говорится в сообщении. Поделиться

Эти данные подтвердили находящиеся на площадке временно оккупированной ЗАЭС инспекторы МАГАТЭ.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что из-за полной непрофессионализма российских оккупантов на Запорожской АЭС постоянно происходит деградация основного оборудования и увеличивается опасность его отказов. Нахождение рашистов на крупнейшем атомном объекте Европы чревато ядерной и радиационной безопасностью.

Запорожскую АЭС необходимо немедленно вернуть под полный контроль законного оператора – НАЭК "Энергоатом", потому что так гарантируется соблюдение ядерной и радиационной безопасности объекта, – отметили в компании. Поделиться

С начала оккупации Запорожской АЭС армией РФ там произошло 7 полных блэкаутов.

Россияне хотят провести аварийные учения на ЗАЭС

Оккупационная администрация Запорожской АЭС планирует провести в ноябре аварийные учения – впервые после захвата электростанции в начале марта 2022 года.

В течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали совершать обход станции, посетив хранилища "свежего" топлива, аварийные дизель-генераторы энергоблока № 1, открытый распределительный пункт 750-киловольтной линии электропередачи, центральный состав и временный центр аварийного реагирования. Им было сообщено, что на ноябрь запланированы аварийные учения, первые с начала конфликта, - говорится в сообщении. Поделиться

Также отмечается, что после закрытия в прошлом месяце корпуса реактора энергоблока №3, который оставался открытым после проведения технического обслуживания в 2022 году, оккупационное руководство АЭС проинформировало экспертов МАГАТЭ, что "в настоящее время продолжаются гидравлические испытания парогенераторов энергоблока, которые завершатся на выходных, после чего будут проведены испытание на первичном и вторичном контурах охлаждения". Экспертам МАГАТЭ в пятницу было подтверждено, что по завершении гидравлических испытаний энергоблок №3 будет находиться в "холодном" состоянии.

Кроме того, экспертам МАГАТЭ было сказано, что оккупационное руководство ЗАЭС не планирует перезапускать ни один из энергоблоков, четыре из которых находятся в "холодном" и два - в "горячем" резерве для выработки пара для различных функций ядерной безопасности и отопления Энергодара в зимний период.