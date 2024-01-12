Британія оголосила про рекордну допомогу Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва та зустрічі із президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення Україні найбільшого пакету допомоги у розмірі 2,5 млрд фунтів.

Що відомо про найбільшу військову допомогу Україні від Британії

Ми є одним із найзначніших прихильників України, особливо коли йдеться про надання військової допомоги. Я радий бути тут сьогодні, щоб оголосити про збільшення допомоги, яку ми надаємо, - зазначив Сунак. Поширити

Він пояснив, що вже надана Україні допомога з боку Великої Британії була розрахована до кінця минулого року.

Британія хоче сьогодні оголосити про найбільший пакет допомоги з початку війни у розмірі 2,5 млрд фунтів. Це значить більше безпеки, більше протитанкових засобів, більше ракет, сотні тисяч артилерійських снарядів, підготовка тисяч українських вояків, - наголосив очільник британського уряду. Поширити

Сунак також додав, що ще 200 млн фунтів додатково буде виділено на виробництво різних типів БпЛА.

Це буде найбільша допомога серед будь-яких інших держав. Загалом Британія надала допомогу Україні на 12 млрд фунтів, - зазначив британський прем’єр-міністр. Поширити

За його словами, збільшення військової допомоги свідчить про серйозність ситуації і рішучість союзників у питанні підтримки України.

І саме тому я перебуваю тут із першим закордонним візитом цього року, першим іноземним лідером, який відвідав Україну цього року, - додав Сунак. Поширити

Що відомо про деталі безпекової угоди між Україною та Британією

Перше, що загалом робить ця угода – вона формалізує ті безпекові домовленості, які у нас зараз є. Друге – гарантує, що ця підтримка є довгостроковою, щоб Росія розуміла, що ми лишаємося з Україною. У разі якщо Росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні, швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння (для захисту) на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для Росії. Щодо цього є чітке і важливе зобов’язання, - пояснив Сунак. Поширити

У той же час президент Володимир Зеленський зазначив, що угода дає змогу та час на проведення консультацій із західними партнерами у разі нової агресії з боку РФ.