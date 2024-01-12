Британія оголосила про рекордну допомогу Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва та зустрічі із президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення Україні найбільшого пакету допомоги у розмірі 2,5 млрд фунтів.
Що відомо про найбільшу військову допомогу Україні від Британії
Він пояснив, що вже надана Україні допомога з боку Великої Британії була розрахована до кінця минулого року.
Сунак також додав, що ще 200 млн фунтів додатково буде виділено на виробництво різних типів БпЛА.
За його словами, збільшення військової допомоги свідчить про серйозність ситуації і рішучість союзників у питанні підтримки України.
Що відомо про деталі безпекової угоди між Україною та Британією
У той же час президент Володимир Зеленський зазначив, що угода дає змогу та час на проведення консультацій із західними партнерами у разі нової агресії з боку РФ.
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