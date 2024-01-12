Британія оголосила про рекордну допомогу Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Британія оголосила про рекордну допомогу Україні

Офіс Президента України
Ріші Сунак та Володимир Зеленський

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва та зустрічі із президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення Україні найбільшого пакету допомоги у розмірі 2,5 млрд фунтів. 

Що відомо про найбільшу військову допомогу Україні від Британії

Ми є одним із найзначніших прихильників України, особливо коли йдеться про надання військової допомоги. Я радий бути тут сьогодні, щоб оголосити про збільшення допомоги, яку ми надаємо, - зазначив Сунак.

Він пояснив, що вже надана Україні допомога з боку Великої Британії була розрахована до кінця минулого року.

Британія хоче сьогодні оголосити про найбільший пакет допомоги з початку війни у розмірі 2,5 млрд фунтів. Це значить більше безпеки, більше протитанкових засобів, більше ракет, сотні тисяч артилерійських снарядів, підготовка тисяч українських вояків, - наголосив очільник британського уряду.

Сунак також додав, що ще 200 млн фунтів додатково буде виділено на виробництво різних типів БпЛА.

Це буде найбільша допомога серед будь-яких інших держав. Загалом Британія надала допомогу Україні на 12 млрд фунтів, - зазначив британський прем’єр-міністр.

За його словами, збільшення військової допомоги свідчить про серйозність ситуації і рішучість союзників у питанні підтримки України.

І саме тому я перебуваю тут із першим закордонним візитом цього року, першим іноземним лідером, який відвідав Україну цього року, - додав Сунак.

Що відомо про деталі безпекової угоди між Україною та Британією

Перше, що загалом робить ця угода – вона формалізує ті безпекові домовленості, які у нас зараз є. Друге – гарантує, що ця підтримка є довгостроковою, щоб Росія розуміла, що ми лишаємося з Україною. У разі якщо Росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні, швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння (для захисту) на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для Росії. Щодо цього є чітке і важливе зобов’язання, - пояснив Сунак.

У той же час президент Володимир Зеленський зазначив, що угода дає змогу та час на проведення консультацій із західними партнерами у разі нової агресії з боку РФ.

Це формалізоване зобов’язання наших партнерів. Якщо буде повторення агресії Російської Федерації передбачений відповідний час протягом якого ми консультуємося з нашими партнерами згідно цієї угоди. Ми будемо розуміти обсяг допомоги, який нам буде потрібен у разі нового нападу РФ, - пояснив Зеленський.

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