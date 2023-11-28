Ріші Сунак спровокував публічний конфлікт між Британією та Грецією

У Греції назвали “неповагою” неочікуване рішення британського лідера Ріші Сунака скасувати зустріч зі своїм грецьким колегою в Лондоні за кілька годин до того, як Кіріакоса Міцотакіса очікували на Даунінг-стріт.
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Офіційні Афіни стверджують, що це рішення Ріші Сунака є "неповагою не тільки до грецького прем'єр-міністра, а й до грецького народу".
Він звернув увагу на те, що висловлювати свою позицію краще, особливо коли з візитом перебуває прем'єр-міністр іншої країни з важким порядком денним, як, наприклад, близькосхідна криза".
Чому насправді Сунак відмовився від зустрічі з грецьким прем’єром
Британське видання Financial Times з посилання на свого інсайдера повідомила, що зустріч "стала неможливою... після коментарів щодо "мармурів Елджина", які пролунали напередодні".
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс не приховує свого розчарування тим, що на Даунінг-стріт скасували його зустріч із головою британського уряду Ріші Сунаком через проблему повернення мармурів Парфенону.