Ріші Сунак спровокував публічний конфлікт між Британією та Грецією

У Греції назвали “неповагою” неочікуване рішення британського лідера Ріші Сунака скасувати зустріч зі своїм грецьким колегою в Лондоні за кілька годин до того, як Кіріакоса Міцотакіса очікували на Даунінг-стріт.

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Це не те, що робиться просто так. Ми шукаємо прецедент і не можемо його знайти, – поскаржилися представник влади Греції. Поширити

Офіційні Афіни стверджують, що це рішення Ріші Сунака є "неповагою не тільки до грецького прем'єр-міністра, а й до грецького народу".

Ми припускаємо очевидне, що він (Сунак -ред) був роздратований коментарями, що підтверджують незмінну позицію країни щодо повернення скульптур Парфенону, – заявив представник прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса. Поширити

Він звернув увагу на те, що висловлювати свою позицію краще, особливо коли з візитом перебуває прем'єр-міністр іншої країни з важким порядком денним, як, наприклад, близькосхідна криза".

Чому насправді Сунак відмовився від зустрічі з грецьким прем’єром

Британське видання Financial Times з посилання на свого інсайдера повідомила, що зустріч "стала неможливою... після коментарів щодо "мармурів Елджина", які пролунали напередодні".

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс не приховує свого розчарування тим, що на Даунінг-стріт скасували його зустріч із головою британського уряду Ріші Сунаком через проблему повернення мармурів Парфенону.