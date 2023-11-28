Риши Сунак спровоцировал публичный конфликт между Британией и Грецией

В Греции назвали "неуважением" неожиданное решение британского лидера Риши Сунака отменить встречу со своим греческим коллегой в Лондоне за несколько часов до того, как Кириакоса Мицотакиса ожидали на Даунинг-стрит.

Грецию возмутили действия премьер-министра Великобритании

Это не то, что делается просто так. Мы ищем прецедент и не можем его найти, – пожаловались представители власти Греции. Поделиться

Официальные Афины утверждают, что это решение Риши Сунака является "неуважением не только к греческому премьер-министру, но и к греческому народу".

Мы предполагаем очевидное, что он (Сунак-ред) был раздражен комментариями, подтверждающими неизменную позицию страны по возвращению скульптур Парфенона, – заявил представитель премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Поделиться

Он обратил внимание на то, что высказывать свою позицию лучше, особенно когда с визитом находится премьер-министр другой страны с тяжелой повесткой дня, как, например, ближневосточный кризис.

Почему на самом деле Сунак отказался от встречи с греческим премьером

Британское издание Financial Times со ссылкой на своего инсайдера сообщило, что встреча "стала невозможной... после прозвучавших накануне комментариев по поводу "мраморов Элджина".

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не скрывает своего разочарования тем, что на Даунинг-стрит отменили его встречу с главой британского правительства Риши Сунаком из-за проблемы возвращения мраморов Парфенона.

Что важно понимать, что мраморы, также известные как скульптуры Парфенона, являются древнегреческими сокровищами Британского музея, которые в Великобританию привез британский дипломат лорд Элджин в начале XIX века (отсюда их другое, британское название – "мраморы Элджина").