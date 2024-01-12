Сунак заявив про надання Україні найбільшої в історії партії дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Сунак заявив про надання Україні найбільшої в історії партії дронів

Дрон
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Джерело:  Уряд Великої Британії

12 січня прем’єр Британії Ріші Сунак прибуде до Києва, де оголосить про надання Україні найбільшої в історії партії дронів та нового пакету допомоги.

Україна отримає від Британії новий пакет військової допомоги

Як зазначається, прем’єр Британії Ріші Сунак оголосить про надання Україні 2,5 млрд фунтів (понад 3 млрд доларів) військової підтримки.

У цьому пакеті будуть ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди.

Близько 200 млн фунтів стерлінгів спрямують на безпілотники: розвідувальні, ударні та морські дрони дальньої дії. Вказується, що це буде найбільша поставка безпілотників в Україну з будь-якої країни. 

Я тут з одним повідомленням: Велика Британія не відступить. Ми будемо з Україною в її найтемніші години й у кращі часи, що прийдуть. Британія вже є одним з найближчих партнерів України, тому що ми визнаємо, що їхня безпека — це наша безпека, — заявив Сунак.

Очікується, що він зустрінеться з рятувальниками, які ліквідовують наслідки російських авіаударів, і оголосить про виділення 18 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу і допомогу у зміцненні енергетичної інфраструктури України.

Крім того, Британія надасть гроші та ресурси для вивчення англійської мови в Україні.

Що відомо про візит Ріші Сунака до Києва

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак 12 січня здійснить робочий візит до Києва та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Очікується, що Сунак підпише з Зеленським угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона передбачає обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.

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