Сунак заявил о предоставлении Украине крупнейшей в истории партии дронов

12 января премьер Британии Риши Сунак прибудет в Киев, где объявит о предоставлении Украине крупнейшей в истории партии дронов и нового пакета помощи.

Украина получит от Британии новый пакет военной помощи

Как отмечается, премьер Британии Риши Сунак объявит о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов (более 3 млрд долларов) военной поддержки.

В этом пакете будут ракеты большой дальности, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

Около 200 млн. фунтов стерлингов направят на беспилотники: разведывательные, ударные и морские дроны дальнего действия. Указывается, что это будет самая большая поставка беспилотников в Украину из любой страны.

Я здесь с одним сообщением: Великобритания не отступит. Мы будем с Украиной в ее самые темные часы и в лучшие пришедшие времена. Британия уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы признаем, что их безопасность – это наша безопасность, – заявил Сунак. Поделиться

Ожидается, что он встретится со спасателями, ликвидирующими последствия российских авиаударов, и объявит о выделении 18 млн. фунтов стерлингов на гуманитарную помощь и помощь в укреплении энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, Великобритания предоставит деньги и ресурсы для изучения английского языка в Украине.

Что известно о визите Риши Сунака в Киев

Премьер-министр Британии Риши Сунак 12 января совершит рабочий визит в Киев и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Ожидается, что Сунак подпишет с Зеленским соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Она предполагает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.