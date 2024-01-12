Сунак заявил о предоставлении Украине крупнейшей в истории партии дронов

12 января премьер Британии Риши Сунак прибудет в Киев, где объявит о предоставлении Украине крупнейшей в истории партии дронов и нового пакета помощи.
Украина получит от Британии новый пакет военной помощи
Как отмечается, премьер Британии Риши Сунак объявит о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов (более 3 млрд долларов) военной поддержки.
В этом пакете будут ракеты большой дальности, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.
Около 200 млн. фунтов стерлингов направят на беспилотники: разведывательные, ударные и морские дроны дальнего действия. Указывается, что это будет самая большая поставка беспилотников в Украину из любой страны.
Ожидается, что он встретится со спасателями, ликвидирующими последствия российских авиаударов, и объявит о выделении 18 млн. фунтов стерлингов на гуманитарную помощь и помощь в укреплении энергетической инфраструктуры Украины.
Кроме того, Великобритания предоставит деньги и ресурсы для изучения английского языка в Украине.
Что известно о визите Риши Сунака в Киев
Премьер-министр Британии Риши Сунак 12 января совершит рабочий визит в Киев и встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Ожидается, что Сунак подпишет с Зеленским соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Она предполагает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.
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