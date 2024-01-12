Украина и Британия подписали соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет — видео

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение на 10 лет о сотрудничестве между странами в сфере безопасности.
Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Великобританией
Как передает корреспондент "Суспільне", президент Владимир Зеленский сказал, что Украина и Британия достигли наивысшего уровня отношений за все время.
Также Украина и Великобритания договорились "о всестороннем сотрудничестве ради достигнутого потенциала сил обороны и безопасности", сказал Зеленский.
Визит Риши Сунака в Киев
12 января в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Он объявит, что Британия предоставит 2,5 млрд. фунтов стерлингов военной помощи Украине в 2024-2025 годах, что на 200 млн. фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года.
По меньшей мере, 200 млн фунтов стерлингов (около 8 млрд гривен) пойдет на закупку и производство тысяч военных беспилотников для Украины, в том числе разведывательных, ударных и морских.
Также глава британского правительства встретится с работниками ГСЧС, ликвидирующими последствия российских массированных обстрелов.
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