Украина и Британия подписали соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет — видео

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение на 10 лет о сотрудничестве между странами в сфере безопасности.

Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Великобританией

Как передает корреспондент "Суспільне", президент Владимир Зеленский сказал, что Украина и Британия достигли наивысшего уровня отношений за все время.

Сегодня мы заключили с Британией еще и двустороннее соглашение о безопасности. Мы договорились о ежегодной поддержке Украины, в частности, финансовой — 2,5 миллиарда фунтов на этот год. Оказание помощи будет продолжаться в течение следующих лет, и это соглашение на 10 лет, — сказал президент. Поделиться

Также Украина и Великобритания договорились "о всестороннем сотрудничестве ради достигнутого потенциала сил обороны и безопасности", сказал Зеленский.

Срок действия соглашения может быть продлен по аналогии с другими подобными договорами о безопасности, заключенными глобальными лидерами. Мы сейчас договорились с Британией о безопасности во всех областях. На земле в воздухе в море, в киберпространстве, — подчеркнул он. Поделиться

Визит Риши Сунака в Киев

12 января в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Он объявит, что Британия предоставит 2,5 млрд. фунтов стерлингов военной помощи Украине в 2024-2025 годах, что на 200 млн. фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года.

По меньшей мере, 200 млн фунтов стерлингов (около 8 млрд гривен) пойдет на закупку и производство тысяч военных беспилотников для Украины, в том числе разведывательных, ударных и морских.

Также глава британского правительства встретится с работниками ГСЧС, ликвидирующими последствия российских массированных обстрелов.