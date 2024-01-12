Україна та Британія підписали угоду про гарантії безпеки на 10 років — відео
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Україна та Британія підписали угоду про гарантії безпеки на 10 років — відео

Зеленський і Сунак
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Джерело:  Суспільне

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду на 10 років про співробітництво між країнами у сфері безпеки.

Угода про гарантії безпеки між Україною та Британією

Як передає кореспондентка “Суспільного“, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна і Британія досягли найвищого рівня відносин за увесь час.

Сьогодні ми уклади з Британією ще й двосторонню безпекову угоду. Ми домовилися про щорічну підтримку України, зокрема, фінансову — 2,5 мільярди фунтів на цей рік. Надання допомоги буде продовжуватися протягом наступних років і ця угода на 10 років, — сказав президент.

Також Україна і Британія домовилися "про всебічну співпрацю заради досягнутого потенціалу сил оборони та безпеки", сказав Зеленський.

Термін дії угоди може бути подовжений за аналогією з іншими подібними договорами про безпеку які укладені глобальними лідерами. Ми зараз домовилися з Британією про безпеку в усіх сферах. На землі в повітрі в морі, в кіберпросторі, — наголосив він.

Візит Ріші Сунака до Києва

12 січня до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Він оголосить, що Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках, що на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Щонайменше 200 млн фунтів стерлінгів (близько 8 млрд гривень) піде на закупівлю та виробництво тисяч військових безпілотників для України, зокрема розвідувальних, ударних і морських.

Також глава британського уряду зустрінеться з працівниками ДСНС, які ліквідовують наслідки російських масованих обстрілів.

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