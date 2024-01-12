Україна та Британія підписали угоду про гарантії безпеки на 10 років — відео

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду на 10 років про співробітництво між країнами у сфері безпеки.
Угода про гарантії безпеки між Україною та Британією
Як передає кореспондентка “Суспільного“, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна і Британія досягли найвищого рівня відносин за увесь час.
Також Україна і Британія домовилися "про всебічну співпрацю заради досягнутого потенціалу сил оборони та безпеки", сказав Зеленський.
Візит Ріші Сунака до Києва
12 січня до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
Він оголосить, що Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках, що на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.
Щонайменше 200 млн фунтів стерлінгів (близько 8 млрд гривень) піде на закупівлю та виробництво тисяч військових безпілотників для України, зокрема розвідувальних, ударних і морських.
Також глава британського уряду зустрінеться з працівниками ДСНС, які ліквідовують наслідки російських масованих обстрілів.
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