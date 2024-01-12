Медведев назвал условие начала войны между Россией и Великобританией

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев запаниковал из-за визита британского премьера Риши Сунака в Украину и даже пригрозил Лондону началом войны.
Медведев пытается запугать Британию возможным нападением РФ
Приспешник Путина утверждает, что Москва готова объявить Лондону войну, если британцы разместят в Украине военный контингент.
Медведев жалуется на то, что британский премьер Риши Сунак прибыл с официальным визитом в украинскую столицу для подписания "исторического соглашения в сфере безопасности".
Кроме того, он начал ругать британцев и называть их "наглыми" и "извечными врагами".
Визит Риши Сунака в Киев: что известно
12 января премьер Британии Риши Сунак прибыл в Киев, где встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Как удалось узнать журналистам, политик намерен заявить о предоставлении Украине крупнейшей в истории партии дронов и нового пакета помощи.
Также Сунак подтвердит предоставление Украине 2,5 млрд фунтов (более 3 млрд долларов) военной поддержки.
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