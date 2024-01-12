Медведев назвал условие начала войны между Россией и Великобританией
Категория
Мир
Дата публикации

Медведев назвал условие начала войны между Россией и Великобританией

Дмитрий Медведев
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Источник:  online.ua

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев запаниковал из-за визита британского премьера Риши Сунака в Украину и даже пригрозил Лондону началом войны.

Медведев пытается запугать Британию возможным нападением РФ

Приспешник Путина утверждает, что Москва готова объявить Лондону войну, если британцы разместят в Украине военный контингент.

Медведев жалуется на то, что британский премьер Риши Сунак прибыл с официальным визитом в украинскую столицу для подписания "исторического соглашения в сфере безопасности".

Как отнеслась бы западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это произошло с мирными жителями нашего Белгорода? (по утверждениям пропаганды РФ – ред.), – цинично заявил экс-президент РФ.

Кроме того, он начал ругать британцев и называть их "наглыми" и "извечными врагами".

И еще: надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального военного контингента в Украине будет означать объявление войны нашей стране.

Визит Риши Сунака в Киев: что известно

12 января премьер Британии Риши Сунак прибыл в Киев, где встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как удалось узнать журналистам, политик намерен заявить о предоставлении Украине крупнейшей в истории партии дронов и нового пакета помощи.

Также Сунак подтвердит предоставление Украине 2,5 млрд фунтов (более 3 млрд долларов) военной поддержки.

Я здесь с одним сообщением: Великобритания не отступит. Мы будем с Украиной в ее самые темные времена… Британия уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы признаем, что их безопасность – это наша безопасность, – заявил Сунак.

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