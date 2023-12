По мотивам "Сам дома". Риши Сунак снялся в атмосферном рождественском ролике – видео

Сунок показал рождественский ролик

В ролике "Счастливого Рождества с Даунинг-стрит" британский премьер остается в здании наедине с главным мышеловом Кабинета министров котом Ларри.

В видео премьер-министр играет в боулинг банками своего любимого напитка – кока-колы. Затем он ест тарелку спагетти с кленовым сиропом во время просмотра фильма "Эльф" в 2003 году.

Merry Christmas from Downing Street 🎄 pic.twitter.com/cr0ZIdQmeR — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 25, 2023

Видео заканчивается тем, что Сунак отвечает на телефонный звонок, в котором слышно, как он говорит: "Гарри, вы ошиблись номером".

Вероятно, речь идет о политическом редакторе газеты The Sun Гарри Коуле, который сообщил о возможной утечке мобильного номера Сунака.

Украинские военные перепели рождественские песни, чтобы напомнить о войне в Украине

Фандрейзинговая платформа United24 опубликовала видеопоздравления с Рождеством от украинских военных. В четырех легендарных песнях они напомнили миру, что война в Украине продолжается.

В каждой песне заменили несколько слов, чтобы напомнить миру о войне в Украине. Например, в композиции Джона Леннона вместо "war is over" ("война завершилась") звучит "war is not over" ("война не завершилась").

Героями видео стали военнослужащие Вооруженных сил Украины Александр Ремез, Инна Короленко, Дмитрий Романчук, Артур Темченко, Михаил Олейник, Дмитрий Дудко, Светлана Чередниченко, Виктория Чудаковская, Ирина Косовская и парамедик Украинской добровольческой армии Михаил Адамчак.