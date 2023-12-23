Свободу на Рождество. Напомните друзьям за границей об украинцах, похищенных Россией

Компания All they want for Christmas is freedom стремится привлечь внимание мира к проблеме удержания Россией украинских гражданских пленных. Расскажите друзьям за границей об этой кампании и помогите Украине спасти похищенных мирных граждан.

Как принять участие в кампании All they want for Christmas is freedom

В преддверии или за несколько дней до Рождества опубликуйте в X (Twitter), Instagram и Facebook изображения и истории задержанных (выберите одну или несколько) вместе с предлагаемым текстом или создавайте собственные посты на основе ключевых сообщений. Напечатайте плакаты и разместите их возле елки в вашем родном городе или в любом другом месте, где их могут увидеть люди.

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Компания All they want for Christmas is freedom

Инициатива Центра гражданских свобод и проекта Assisto направлена на повышение осведомленности на международном уровне, информирование и привлечение общественности определенных стран, международных и неправительственных организаций к проблеме задержанных гражданских лиц.

Офис Генерального прокурора уже присоединился к кампании All they want for Christmas is freedom. Генпрокурор Украины Андрей Костин призвал мир помнить о тысячах украинских гражданских и приложить все усилия, чтобы освободить их и вернуть на родину.

росія незаконно утримує тисячі українських цивільних. Сьогодні, напередодні Різдва, часу надії та єдності, ми закликаємо світ пам'ятати про них та докласти всіх зусиль аби звільнити їх та повернути на батьківщину.



Кожен день в неволі — це ще один день катувань та насильства.… pic.twitter.com/NDOgKwLMMh — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) December 22, 2023

На временно оккупированных территориях Украины, России и Беларуси незаконно содержатся тысячи украинцев. Они задержаны по сфабрикованным обвинениям. Почти все они подвергаются пыткам, жестокому обращению или другим видам насилия, лишенные информации, доступа к правовой помощи и общения с семьей. Поделиться

Распространите эту информационную кампанию среди друзей за границей, ведь Рождество – лучшее время, чтобы напомнить о сочувствии и важности помощи нуждающимся людям.

Масштабы похищения украинских гражданских

Незаконное задержание мирных жителей является военным преступлением, широко используемым российскими вооруженными силами против граждан Украины.

Хотя распространенное незаконное перемещение украинских детей привлекло международное внимание, также распространены случаи незаконного задержания взрослых гражданских лиц.

Содержанию их против их воли в ужасных условиях, пыткам и насилию в отношении них пока уделяется меньше внимания. Но масштабы преступлений почти одинаковы по сравнению.

Реальное количество мирных жителей, задержанных на оккупированных Россией территориях Украины, пока неизвестно. По оценкам украинских правоохранительных органов и правозащитников, это тысячи мужчин и женщин.

По данным Генпрокуратуры Украины, пытки и места незаконного содержания обнаружены во всех освобожденных от врага регионах. На данный момент в 8 областях Украины обнаружено 104 пыточные камеры. Наибольшее количество камер обнаружено в Харьковской области (25), Запорожской области (18), Херсонской области (11) и Донецкой области (10).

90% пленых и задержанных подвергаются пыткам или той или иной форме насилия, как физического, так и психологического.

Потребность в международно-правовых механизмах

Самая распространенная причина пыток людей – их проукраинская позиция. Формальные обвинения, по которым оккупационная «власть» задерживает людей, чаще всего придуманы. Иногда для задержания достаточно просто носить одежду цветов украинского флага.

Международных механизмов возвращения гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией, не существует. Мы должны их создать и максимально использовать для этого усилия в Украине и мире. Ежедневно подобные задержания означают новую пытку для задержанных агрессором.

Нам нужны совместные с другими странами усилия по созданию механизмов, которые обеспечат возвращение как наших детей, так и гражданских лиц, незаконно удерживаемых агрессором. Потому что это преступления не только против украинцев, но и против человечности и основ международного права.

Примеры зверств России

Посетив Украину и выслушав показания людей, переживших пытки, Элис Джилл Эдвардс, специальный докладчик ООН по пыткам, заявила:

Масштаб не рендомный или случайный. Здесь есть определенная структура. Кто-то этим руководит, кто-то совершает преступления, а кто-то допрашивает – каждому присвоена своя роль. Поделиться

Одним из самых жестоких мест Херсонское СИЗО, где российское командование устроило большую камеру для пыток.

С марта по октябрь 2022 года более 160 мужчин и женщин содержались там в бесчеловечных условиях. Их систематически подвергали различным формам физических и психологических пыток, пыткам электрошоком, сексуальному насилию, избиениям и инсценированным казням.

Согласно статье генерального прокурора Украины в IBA Global Insight, один из них, 32-летний владелец кафе из Херсона, который помогал протестующим против российской оккупации водой и первой помощью, был арестован по сфабрикованным обвинениям.

В качестве абсурдного «доказательства» сотрудничества с США был использован кассовый аппарат американского производства. В течение 17 дней его подвергали неоднократным пыткам.

Задержанный был отпущен только после того, как семья заплатила 100 тысяч гривен. Перед освобождением его заставили записать видео, где речь шла о том, что он пожертвовал деньги «на специальную военную операцию».

По меньшей мере, 368 человек (в том числе 69 несовершеннолетних) содержались в камере пыток в селе Ягодное Черниговской области. Младшему задержанному было полтора месяца; самому старшему было 93 года. Десять пожилых людей погибли в результате плена в бесчеловечных условиях.

Евгений Гурианов из Бучи был захвачен российскими военными в марте 2022 года. Его обвинили в том, что он являлся членом воинской части территориальной обороны Украины.

Причиной задержания стало то, что у него на руках было моторное масло. Однако он был гражданским лицом – автомехаником, который вместе со своим братом и отчимом вел семейный бизнес в гараже на заднем дворе.