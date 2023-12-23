Свободу на Різдво. Нагадайте друзям за кордоном про українців, яких викрала Росія

Кампанія All they want for Christmas is freedom має на меті привернути увагу світу до проблеми утримання Росією українських цивільних полонених. Розкажіть друзям за кордоном про цю кампанію та допоможіть Україні врятувати викрадених мирних громадян.

Як взяти участь в кампанії All they want for Christmas is freedom

Напередодні або за кілька днів до Різдва опублікуйте в X (Twitter), Instagram і Facebook зображення та історії затриманих (виберіть одну чи кілька) разом із пропонованим текстом або створюйте власні пости на основі ключових повідомлень. Надрукуйте плакати та розмістіть їх біля ялинки у вашому рідному місті чи будь-якому іншому місці, де їх можуть побачити люди.

1 з 12

Кампанія All they want for Christmas is freedom

Ініціатива Центру громадянських свобод та проєкту Assisto спрямована на підвищення обізнаності про тему на міжнародному рівні, інформування та залучення громадськості певних країн, міжнародних та неурядових організацій до проблеми затриманих цивільних осіб.

Офіс Генерального прокурора вже долучився до кампанії All they want for Christmas is freedom. Генпрокурор України Андрій Костін закликав світ пам'ятати про тисячі українських цивільних та докласти всіх зусиль аби звільнити їх та повернути на батьківщину.

росія незаконно утримує тисячі українських цивільних. Сьогодні, напередодні Різдва, часу надії та єдності, ми закликаємо світ пам'ятати про них та докласти всіх зусиль аби звільнити їх та повернути на батьківщину.



Кожен день в неволі — це ще один день катувань та насильства.… pic.twitter.com/NDOgKwLMMh — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) December 22, 2023

На тимчасово окупованих територіях України, Росії та Білорусі незаконно утримують тисячі українців. Вони затримані за сфабрикованими звинуваченнями. Майже всі вони зазнають тортур, жорстокого поводження чи інших видів насильства, позбавлені інформації, доступу до правової допомоги та спілкування з родиною. Поширити

Поширте цю інформаційну кампанію серед друзів за кордоном, адже Різдво – найкращий час, щоб нагадати про співчуття та важливість допомоги людям, які цього потребують.

Масштаби викрадення українських цивільних

Незаконне затримання мирних жителів є воєнним злочином, який широко використовується російськими збройними силами проти громадян України.

Хоча поширене незаконне переміщення українських дітей привернуло міжнародну увагу, також поширені випадки незаконного затримання дорослих цивільних осіб.

Утриманню їх проти їхньої волі в жахливих умовах, тортурам та насильству щодо них поки що приділяється менше уваги. Але масштаби злочинів є майже однаковими у порівнянні.

Реальна кількість мирних жителів, затриманих на окупованих територіях України та Росії, наразі невідома. За оцінками українських правоохоронних органів та правозахисників, це тисячі чоловіків та жінок.

За даними Генпрокуратури України, тортури та місця незаконного утримання виявлені у всіх звільнених від ворога регіонах. На даний момент у 8 областях України виявлено 104 катувальні камери. Найбільша кількість катівень виявлена у Харківській області (25), Запорізькій області (18), Херсонській області (11) та Донецькій області (10).

90% бранців та затриманих зазнають тортур або тієї чи іншої форми насильства, як фізичного, так і психологічного.

Потреба у міжнародно-правових механізмах

Найпоширеніша причина тортур людей – їхня проукраїнська позиція. Формальні звинувачення, за якими окупаційна «влада» затримує людей, найчастіше вигадані. Іноді для затримання достатньо було просто носити одяг кольорів українського прапора.

Міжнародних механізмів повернення цивільних осіб, які незаконно утримуються Росією, не існує. Ми маємо їх створити та максимально використати для цього наші зусилля в Україні та світі. Щодня подібні затримання означають нові тортури для затриманих агресором.

Нам потрібні спільні з іншими країнами зусилля щодо створення механізмів, які забезпечать повернення як наших дітей, так і цивільних осіб, які незаконно утримуються агресором. Тому що це злочини не лише проти українців, а й проти людяності та основних засад міжнародного права.

Приклади звірств Росії

Відвідавши Україну і вислухавши свідчення людей, які пережили тортури, Еліс Джілл Едвардс, спеціальний доповідач ООН з питань тортур, заявила:

Масштаб не є рендомним чи випадковим. Тут є певна структура. Хтось цим керує, хтось виконує злочини, а хтось допитує – кожному надана своя роль. Поширити

Одним із найжорстокіших місць є Херсонське СІЗО, де російське командування влаштувало велику камеру для тортур.

З березня по жовтень 2022 року понад 160 чоловіків та жінок утримувались там у нелюдських умовах. Їх систематично піддавали різним формам фізичних та психологічних тортур, катуванням електрошоком, сексуальному насильству, побиттям та інсценованим стратам.

Згідно зі статтею генерального прокурора України в IBA Global Insight, одного з них, 32-річного власника кав'ярні з Херсона, який допомагав протестувальникам проти російської окупації водою та першою допомогою, заарештували за сфабрикованими звинуваченнями.

Як абсурдний «доказ» співпраці із США було використано касовий апарат американського виробництва. Протягом 17 днів його піддавали неодноразовим тортурам.

Затриманого відпустили лише після того, як сім'я заплатила 100 тисяч гривень. Перед визволенням його змусили записати відео, де йшлося про те, що він пожертвував гроші «на спеціальну військову операцію».

Щонайменше 368 осіб (зокрема 69 неповнолітніх) утримувалися у камері тортур у селі Ягідне Чернігівської області. Наймолодшому затриманому було півтора місяці; найстаршому було 93 роки. Десять людей похилого віку загинули в результаті полону в нелюдських умовах.

Євгена Гуріанова з Бучі було захоплено російськими військовими в березні 2022 року. Його звинуватили у тому, що він був членом військової частини територіальної оборони України.

Причиною затримання стало те, що у нього на руках було моторне масло. Однак він був цивільною особою — автомеханіком, який разом зі своїм братом та вітчимом вів сімейний бізнес у гаражі на задньому дворі.