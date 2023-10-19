Десятки тисяч цивільних українців зникли безвісти з початку повномасштабної війни — висновки міжнародної комісії
Категорія
Україна
Дата публікації

Десятки тисяч цивільних українців зникли безвісти з початку повномасштабної війни — висновки міжнародної комісії

Зниклі безвісти українці
Джерело:  Суспільне

До вторгнення Росії в Україну у 2022 році вже була велика кількість зниклих безвісти з 2014 року. Наразі люди продовжують пропадати.

30 тисяч цивільних зникло безвісти в Україні

Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти нині відомо про 30 тисяч зниклих цивільних українців із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це розповіла Генеральна директорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер.

На цей час це приблизно 30 000 осіб. І це лише цивільні особи. І натепер я не впевнена, кого саме включає ця цифра. Ми намагаємося зрозуміти, що це за цифри і що вони означають, –сказала Бомбергер.

За її словами, сюди можуть входити і живі люди, які були розділені зі своїми сім'ями. Це можуть бути люди, які перебувають в ув'язненні без права на спілкування. Це можуть бути люди, які загинули під час бойових дій, але тіла яких не ідентифіковані, і сім'ї не знають, де вони перебувають. Це можуть бути діти, які були незаконно депортовані.

Сюди можна віднести багато різних обставин, за яких люди зникли безвісти, – пояснила Генеральна директорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти.

Вона також додала, що ці цифри продовжують зростати.

До вторгнення вже була велика кількість зниклих безвісти з 2014 року. І я вперше приїхала сюди в 2014 році, після виявлення масових поховань у Слов'янську. Але ті цифри, хоч і були високими, не були такими високими, як сьогодні. Зараз вони набагато вищі, і їхня кількість продовжує зростати, – сказала Бомбергер.

За її словами, це справді серйозне занепокоєння. І дуже важливо, щоб держави взяли на себе цю відповідальність відповідно до принципу верховенства права, тому що ці докази мають бути надані міжнародному суду, або суду в Україні, або суду, що діє під універсальною юрисдикцією.

Тому дуже важливо, щоб усі ці факти були перевірені в рамках судового процесу і щоб ці розслідування проводилися судовими установами, – сказала фахівчиня.

Зниклі безвісти в Україні

Раніше заступник голови МВС Леонід Тимченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що наразі Міністерство внутрішніх справ має дані про 26 тисяч зниклих безвісти за особливих обставин. З них 11 тисяч людей – цивільні, близько 15 тисяч – військові. Близько 9 тисяч рідних вже отримали витяги з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин.

5 травня 2023 року тодішній Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявляв, що українська влада розшукує понад 7 тисяч людей зниклих безвісти, з них 15% – цивільні.

Станом на кінець травня 2023 року Україні було відомо про приблизно 24 тисячі громадян України, зниклих безвісти під час збройної агресії Росії, повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець.

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