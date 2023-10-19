Десятки тисяч цивільних українців зникли безвісти з початку повномасштабної війни — висновки міжнародної комісії

До вторгнення Росії в Україну у 2022 році вже була велика кількість зниклих безвісти з 2014 року. Наразі люди продовжують пропадати.
30 тисяч цивільних зникло безвісти в Україні
Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти нині відомо про 30 тисяч зниклих цивільних українців із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це розповіла Генеральна директорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер.
За її словами, сюди можуть входити і живі люди, які були розділені зі своїми сім'ями. Це можуть бути люди, які перебувають в ув'язненні без права на спілкування. Це можуть бути люди, які загинули під час бойових дій, але тіла яких не ідентифіковані, і сім'ї не знають, де вони перебувають. Це можуть бути діти, які були незаконно депортовані.
Вона також додала, що ці цифри продовжують зростати.
За її словами, це справді серйозне занепокоєння. І дуже важливо, щоб держави взяли на себе цю відповідальність відповідно до принципу верховенства права, тому що ці докази мають бути надані міжнародному суду, або суду в Україні, або суду, що діє під універсальною юрисдикцією.
Зниклі безвісти в Україні
Раніше заступник голови МВС Леонід Тимченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що наразі Міністерство внутрішніх справ має дані про 26 тисяч зниклих безвісти за особливих обставин. З них 11 тисяч людей – цивільні, близько 15 тисяч – військові. Близько 9 тисяч рідних вже отримали витяги з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин.
5 травня 2023 року тодішній Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявляв, що українська влада розшукує понад 7 тисяч людей зниклих безвісти, з них 15% – цивільні.
Станом на кінець травня 2023 року Україні було відомо про приблизно 24 тисячі громадян України, зниклих безвісти під час збройної агресії Росії, повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-