Розв'язана Росією злочинна війна проти України уповільнила економічне зростання в країнах ЄС та призвела до зростання інфляції.

Джерело: Reuters

Що відомо про погіршення економічної ситуації у країнах ЄС через війну в Україні

У дослідженні аналітиків Швейцарського національного банку зазначається, що найгірші наслідки, викликані розв'язаною Кремлем війною в Україні, ще попереду.

Зокрема, аналітики зазначають, що вторгнення армії РФ в Україну призвело до зростання цін на енергоносії, потрясіння на світових фінансових ринках та стрімкого скорочення української та російської економік.

Відповідно до проведеного аналізу впливу війни на економіки Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Швейцарії виявилось, що протягом останнього кварталу минулого року обсяг виробництва був би на 0,1-0,7% за відсутності розв'язаної Кремлем війни.

Негативні наслідки війни, ймовірно, будуть набагато серйознішими в середньостроковій та довгостроковій перспективі, особливо щодо реальної економіки. Через один-два роки цей ефект, ймовірно, буде приблизно вдвічі більшим, - зазначається у звіті аналітиків швейцарського банку.

Що відомо про збитки провідних країн ЄС внаслідок війни в Україні

Згідно із даними дослідження, найбільше серед країн ЄС від війни в Україні постраждала Німеччина.

У четвертому кварталі 2022 року її ВВП був би на 0,7% вищим, а інфляція була б на 0,4% нижчою у четвертому кварталі 2022 року, якби Росія не вторгалася в Україну.

Особливо постраждала Великобританія: обсяг економічного виробництва скоротився на 0,7%, а інфляція зросла на 0,2%.

Без війни у Франції інфляція була б на 0,3% нижчою, а ВВП - на 0,1% вищим, тоді як в Італії інфляція була б на 0,2% нижчою, а ВВП - на 0,3% вищим.

Без війни ВВП Швейцарії був би на 0,3% вищим, а інфляція - на 0,4% нижчою, йдеться в дослідженні.

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