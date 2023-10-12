Развязанная Россией преступная война против Украины замедлила экономический рост в странах ЕС и привела к росту инфляции.

Источник: Reuters

Что известно об ухудшении экономической ситуации в странах ЕС из-за войны в Украине

В исследовании аналитиков Швейцарского национального банка отмечается, что самые плохие последствия, вызванные развязанной Кремлем войной в Украине, еще впереди.

В частности, аналитики отмечают, что вторжение армии РФ в Украину привело к росту цен на энергоносители, потрясению на мировых финансовых рынках и стремительному сокращению украинской и российской экономик.

Согласно проведенному анализу влияния войны на экономики Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии оказалось, что в течение последнего квартала прошлого года объем производства был бы на 0,1-0,7% при отсутствии развязанной Кремлем войны.

Отрицательные последствия войны, вероятно, будут гораздо серьезнее в среднесрочной и долгосрочной перспективе, особенно в отношении реальной экономики. Через один-два года этот эффект, вероятно, будет примерно вдвое больше, - отмечается в отчете аналитиков швейцарского банка.

Что известно об убытках ведущих стран ЕС в результате войны в Украине

Согласно данным исследования, больше всего среди стран ЕС от войны в Украине пострадала Германия.

В четвертом квартале 2022 года ее ВВП был бы на 0,7% выше, а инфляция была бы на 0,4% ниже в четвертом квартале 2022 года, если бы Россия не вторгалась в Украину.

Особо пострадала Великобритания: объем экономического производства сократился на 0,7%, а инфляция выросла на 0,2%.

Без войны во Франции инфляция была бы на 0,3% ниже, а ВВП – на 0,1% выше, тогда как в Италии инфляция была бы на 0,2% ниже, а ВВП – на 0,3% выше.

Без войны ВВП Швейцарии был бы на 0,3% выше, а инфляция – на 0,4% ниже, - говорится в исследовании.

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