Десятки тысяч гражданских украинцев пропали без вести с начала полномасштабной войны — выводы международной комиссии

До вторжения России в Украину в 2022 году уже было большое количество пропавших без вести с 2014 года. Пока люди продолжают пропадать.

30 тысяч гражданских пропали без вести в Украине

Международной комиссии по вопросам пропавших без вести сейчас известно о 30 тысячах пропавших гражданских украинцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом рассказала Генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести Кэтрин Бомбергер.

В настоящее время это примерно 30 000 человек. И это только гражданские лица. И теперь я не уверена, кого именно включает эта цифра. Мы пытаемся понять, что это за цифры и что они означают, – сказала Бомбергер. Поделиться

По ее словам, сюда могут входить и живые люди, разделенные со своими семьями. Это могут быть люди, находящиеся в заключении без права общения. Это могут быть люди, погибшие во время боевых действий, но тела которых не идентифицированы и семьи не знают, где они находятся. Это могут быть дети, незаконно депортированные.

Сюда можно отнести много разных обстоятельств, при которых люди пропали без вести, – объяснила Генеральный директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести. Поделиться

Она также добавила, что эти цифры продолжают расти.

До вторжения уже было большое количество пропавших без вести с 2014 года. И я впервые приехала сюда в 2014 году после обнаружения массовых захоронений в Славянске. Но эти цифры, хоть и были высокими, не были такими высокими, как сегодня. Сейчас они намного выше, и их количество продолжает расти, – сказала Бомбергер. Поделиться

По ее словам, это действительно серьезная обеспокоенность. И очень важно, чтобы государства взяли на себя эту ответственность в соответствии с принципом верховенства права, потому что эти доказательства должны быть предоставлены международному суду или суду в Украине или суду, действующему под универсальной юрисдикцией.

Поэтому очень важно, чтобы все эти факты были проверены в рамках судебного процесса и чтобы эти расследования проводились судебными учреждениями, – сказала специалист. Поделиться

Пропавшие без вести в Украине

Ранее заместитель главы МВД Леонид Тимченко в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал, что в настоящее время Министерство внутренних дел располагает данными о 26 тысячах пропавших без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тысяч человек – гражданские, около 15 тысяч – военные. Около 9 тысяч родных уже получили выдержки из Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах.

5 мая 2023 тогдашний Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко заявлял, что украинские власти разыскивают более 7 тысяч человек пропавших без вести, из них 15% - гражданские.

По состоянию на конец мая 2023 года Украине было известно о примерно 24 тысячах граждан Украины, пропавших без вести во время вооруженной агрессии России, сообщал омбудсмен Дмитрий Лубинец.