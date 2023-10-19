Десятки тысяч гражданских украинцев пропали без вести с начала полномасштабной войны — выводы международной комиссии

До вторжения России в Украину в 2022 году уже было большое количество пропавших без вести с 2014 года. Пока люди продолжают пропадать.
30 тысяч гражданских пропали без вести в Украине
Международной комиссии по вопросам пропавших без вести сейчас известно о 30 тысячах пропавших гражданских украинцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом рассказала Генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести Кэтрин Бомбергер.
По ее словам, сюда могут входить и живые люди, разделенные со своими семьями. Это могут быть люди, находящиеся в заключении без права общения. Это могут быть люди, погибшие во время боевых действий, но тела которых не идентифицированы и семьи не знают, где они находятся. Это могут быть дети, незаконно депортированные.
Она также добавила, что эти цифры продолжают расти.
По ее словам, это действительно серьезная обеспокоенность. И очень важно, чтобы государства взяли на себя эту ответственность в соответствии с принципом верховенства права, потому что эти доказательства должны быть предоставлены международному суду или суду в Украине или суду, действующему под универсальной юрисдикцией.
Пропавшие без вести в Украине
Ранее заместитель главы МВД Леонид Тимченко в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал, что в настоящее время Министерство внутренних дел располагает данными о 26 тысячах пропавших без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тысяч человек – гражданские, около 15 тысяч – военные. Около 9 тысяч родных уже получили выдержки из Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах.
5 мая 2023 тогдашний Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко заявлял, что украинские власти разыскивают более 7 тысяч человек пропавших без вести, из них 15% - гражданские.
По состоянию на конец мая 2023 года Украине было известно о примерно 24 тысячах граждан Украины, пропавших без вести во время вооруженной агрессии России, сообщал омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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