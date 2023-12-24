"Посмотрите на своих детей". В преддверии Рождества Подоляк жестко обратился к миру насчет РФ — видео

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в большом интервью online.ua в канун Рождества жестко обратился к миру, отвечая на вопросы журналистки, которым, по мнению советника, будет основной месседж Украины миру в следующем 2024 году.

Главный месседж Украины 2024

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк поделился планами и вызовами, которые ставит перед собой команда президента на 2024 год.

На вопрос журналистки, каким будет основной месседж Украины всему цивилизованному миру в 2024 году, он ответил:

Он неизменен. Он очень прост. Поверните голову и посмотрите на своих детей. Что вы можете сделать, чтобы эти дети были счастливы? Чтобы они жили, имели возможность жить. А готовы ли Вы отойти в сторону, когда кто-нибудь придет и попытается их изнасиловать или убить? А если не готовы, тогда почему вы нам предлагаете это сделать? Поделиться

Также он добавил в своем обращении к Западу, что «если вы нам это не предлагаете, то почему вы тогда ведете разговоры, нужно ли защищаться? Нужно ли страдать от россиян дальше? А если вы готовы ответить "не надо", тогда закончим эту войну справедливым финалом. Потому что справедливый финал возможен только в одном случае, когда агрессор, убийца, преступник наказан. А это возможно, когда он проиграет”.

Советник руководителя Офиса Президента отметил, что есть вторая составляющая: “Прогнозируемость того, где вы будете завтра. А прогнозируемость завтра решается в Украине. Хотите жить в непрогнозируемом мире? Нет вопросов. Тогда не инвестируйте в Украину. Но тогда опять же спросите у своих близких и родных, точно ли они хотят жить в мире, где будут доминировать убийцы и насильники?”.

Кроме этого, Подоляк отметил, что ответы очень просты: "И если вы услышите ответ "нет, мы хотим жить в мире, где есть правила", тогда вернитесь в Украину и скажите: Что Вам нужно? Чтобы убийца был на скамье подсудимых или физически где-то был? И все ответы очень просты”.

Никогда не отвлекайтесь от того, что нужно сделать сегодня, потому что завтра может не наступить. Всё просто. Поделиться

Также советник руководителя ОП добавил, что мы находимся в конце исторического промежутка времени, означающего, что либо у нас будет будущее, либо будущее будет у россиян. А будущее россиян – это крах современной цивилизации. И исторически дали право Украине решить, кто будет в этом будущем. Надо это сделать. У Украины просто есть будущее, а у России будущего нет.